養豬廚餘車加裝GPS 12月7日全面上路

環境部研議修正「廢棄物清理法」，將於十二月六日前公告廚餘蒸煮即時監控規範。（記者楊媛婷攝）

即時監控廚餘蒸煮 也將入法

非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，全國豬隻自十一月六日起陸續恢復活豬載運及屠宰作業，但廚餘餵豬禁令持續不變。為強化廚餘再利用管理，環境部研議修正「廢棄物清理法」，將於十二月六日前公告廚餘蒸煮即時監控規範，作為後續是否恢復廚餘養豬的重要依據，屆時養豬場載運廚餘之車輛，也須全面加裝GPS設備。

惡意違規者 直接廢除許可

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，隨疫情清零，毛豬已恢復拍賣、屠宰、運輸，廚餘則持續禁止。農業部長陳駿季重申，須滿足落實徹底蒸煮、即時監控、法規完備前才會恢復使用廚餘。

廚餘蒸煮即時監控將入法，環境部與農業部擬對惡意違規的廚餘養豬戶，直接廢除該場「廚餘再利用檢核」許可。

目前規劃中之法規修正草案將會要求使用廚餘之豬場裝設 CCTV 監視系統、溫度探測計，並透過中控平台即時回傳蒸煮數據（攝氏九十度、連續一小時）。即起到十二月六日廚餘車可以協助運送堆肥，但中央與地方將會加強聯合稽查。

此外，即使符合法規要求，廚餘使用重新開放仍須取得地方政府的同意才能夠實施。

養豬協會籲全面禁用廚餘

中華民國養豬協會呼籲，直接全面禁用廚餘，否則十二月就要到環境部前抗議；陳駿季表示，將持續傾聽並與產業團體溝通。

隨毛豬恢復拍賣，目前拍賣價每公斤都在九十元以上，部分豬農反應一百四十公斤以上的大豬價格不佳，冷凍廠因屠宰設備限制，導致收購減少。陳駿季表示，冷凍公會從開市第一天起就配合農業部政策持續進場拉大豬，市面毛豬八十五％進拍賣系統，十五％直接屠宰不經拍賣到冷凍廠。

梧棲養豬場 再度清消、採檢

台中梧棲養豬場經三次清消環境核酸檢測仍陽性，農業部獸醫所所長鄧明中表示，經分離病毒，確認已不具活性，但依規定連三次病毒採檢不具活性才算安全，台中市府會再入場清消，預計下週二前再度採檢。

廚餘養豬戶廚餘車須加裝GPS。（資料照）

