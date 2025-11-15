官我什麼事》防秋後算帳 教部設單一窗口保護吹哨者

師大女足案吹哨者簡奇陞（站立者）目前是清華大學碩士生。（記者叢昌瑾攝）

國立台灣師範大女足抽血換學分案，吹哨者學生簡奇陞目前在清華大學讀碩士班，外界憂心出面陳情的學生遭秋後算帳。教育部次長朱俊彰接受本報「官我什麼事」專訪表示，教育部已經設置「單一窗口」保護學生，如果當事者遭遇到不當對待、歧視、壓力等秋後算帳，學生都能透過專線直接向教育部反映，運動部及足協也已承諾給予保護。

外界關心受害學生現況，朱俊彰表示，教育部在七月十七日與陳情的三名受害學生會談後達成共識，立即啟動包括心理支持、法律協助、就業保護三軌並行措施，八月一日起由心理師公會全國聯合會提供心理諮商，教育部要求台師大每週定期回報受害學生的輔導狀況，強調會一直提供輔導資源。

對於受試者經費流向不明，教育部與國科會已同步啟動調查，教育部和國科會共有十一案的研究憑證與受試者支出「對不起來」，已移送檢調追查，待檢調釐清經費的最終流向，再向周台英等相關教師求償，但教育部已要求台師大先墊付返還研究費給學生。

朱俊彰表示，台師大已將懲處報告和名單送到教育部，教育部正在檢視是否妥適，如處分過輕會退回學校再議，教育部亦會納入獎補助之考量，也會追究研究人員及學校研究倫理審查委員會（IRB）涉及違反人體研究法部分，台師大校長吳正己的懲處則在審議中。

女足案 暴露運動科研查核機制薄弱

朱俊彰也指出，此案暴露運動科學研究長久存在的三大問題：研究倫理不足、研究者與受試者之間權力不對等卻未充分揭露、內部查核機制薄弱，教育部已展開包括全面強化IRB之改革措施。國科會、運動部及衛福部也就其權責範圍進行改革。

