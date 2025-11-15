官我什麼事》教部次長朱俊彰：大學校教評會改革 加入學生成員

教育部次長朱俊彰表示，台師大女足案的受害學生，未來就業時如遭到秋後算帳，學生都能透過專線直接向教育部反映。（記者陳品妤攝）

台師大爆女足抽血換學分案 一度師師相護

台灣師範大學女足抽血換學分案震驚社會，台師大校教評會一度「師師相護」保女足教練周台英，引發外界譁然。跨部會專案小組召集人、教育部次長朱俊彰上本報「官我什麼事」專訪時透露，教育部正研擬改革大學校教評會，未來針對涉及學生權益的特殊案件，如師生霸凌、人體研究倫理、性平案等，審查時應納入學生代表或外部專家，以確保中立客觀。

師生霸凌、人體研究倫理案 應納外部專家確保中立

朱俊彰指出，此案問題關鍵在於全由教師組成的校教評會。台師大霸凌防制委員會已認定周台英霸凌並建議解聘，但教評會卻將其改為不予晉薪等五項行政懲處，違反霸凌委員會的決定，悖離社會情感。學生簡奇陞與同學於去年底勇敢揭露事件後，引發社會關注。

跨部會專案小組介入後，台師大重啟審查並決定解聘周台英及計畫主持人陳忠慶，國科會中止補助，檢調同步追查刑責。周台英最後被解聘、四年內不得獲聘為師，她的博士學位也因未取得研究對象同意遭撤銷。中華足協則註銷周台英持有教練證，同時終生禁止參與足球事務。

朱俊彰表示，女足案凸顯大學治理的結構性脆弱，包括師生權力不對等、人體研究倫理與校內監督機制不足等問題。教育部已啟動三階段制度整建：第一階段推動教評會加邀學生代表與外部專家；第二階段檢視「校教評會設置辦法」等相關法規；第三階段啟動大學法修法，明定特殊案件應引入學生代表與外部獨立審查者。目前立法院也正在研修大學法。

談及周台英本身，朱俊彰表示，她有「木蘭一姐」之稱，是優秀運動員，但任教後卻走論文升等路線。教育部鼓勵的多元升等目前僅占一成，未來將擴大運動成就、藝術成果及產學合作等多元升等制度，他感嘆，若周台英留在熟悉的競技場域，或許不會發生憾事。

改革方向 各大學多表支持

針對教育部改革方向，各大學多表支持。台師大回應，尊重教育部在制度面提出的改善措施，學校將配合調整。成大教務長沈聖智表示，目前針對霸凌與性平案均由外部 獨立調查小組提出處置建議，再由校教評會審議，並會邀請當事人與系所主管陳述，以確保判斷完整。

元智大學校長廖慶榮也贊同改革，認為「三級三審」制度常引發爭議，尤其系級教評會委員與當事人多為同仁，難保客觀；可考慮特定懲處案件由校級教評會直接審議。

