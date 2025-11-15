中市救火爆用中國無人機 恐成資安破口

台中市消防局被爆在火場偷用中國無人機。（市議員曾朝榮提供）

繼台北市傳以中國智能機器狗巡視人行道後，台中市多名市議員十四日在議會質詢指出，消防局在十月廿六日龍井工廠大火中，被拍到使用已被中央禁用的中國大疆（DJI）無人機，痛批市府知法違法，更恐讓台中變成資安破口；消防局指出，已在二年前全面停用廿四台大疆遙控無人機，議員所提個案經查非消防局所採購，已再向全局同仁及各協助團體重申，禁止使用私購中國廠牌空拍機前往協助救災。

消防局︰2年前即通令禁用

議員曾朝榮昨在議場出示多張龍井火災現場照片，畫面清楚顯示消防人員手持大疆無人機，怒斥消防局帶頭違法，更連最基本的國安概念都沒有。

請繼續往下閱讀...

台中市消防局長孫福佑強調，該局在中央頒禁令後就全面封存大疆無人機，且通令禁止不得使用，消防局出動無人機多是使用在火災現場，飛行高度有限制，不會有涉洩國安機密疑慮。

議員江肇國質疑，若軍營、機場發生火警，出動中國製無人機難道不會出現資安破口，美國地方法院已判定該品牌為中國軍工企業，其設備具軍事用途，台中市卻放在第一線救災位置，等同自曝資安漏洞。

議員李天生及周永鴻、張家銨均表示，黎巴嫩發生過呼叫器遠控爆炸案，大疆為軍工產業，要求市府嚴加管控。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法