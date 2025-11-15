為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    延宕多 中市5大亮點建設無一啟用

    2025/11/15 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員林祈烽（中）批評水湳經貿園區五大亮點建設，淪「五大皆空」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕慣稱「開不了工要開工」、「完不了工要完工」，但多名議員指水湳經貿園區五大亮點建設多延宕，其中斥資十七億蓋好的台中流行影音中心閒置五年，台灣智慧營運塔淪紙上談兵，五大亮點變「五大皆空」；台中市長盧秀燕回應，無論再怎麼規劃，沒有開工就沒有用，會展中心、綠美圖、水湳轉運中心都是在她任內開工。

    議員林祈烽、鄭功進、楊典忠及施志昌指出，水湳經貿園區五大亮點重大建設歷經三朝，進度一拖再拖，連盧秀燕上任時訂的期程都全數跳票，包括台中國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心工程全延宕，盧秀燕規劃台灣智慧營運塔，還去歐洲考察，結果淪紙上談兵，台中流行影音中心更閒置五年成豪華蚊子館，五大亮點建設迄今沒有一處正式啟用營運，五大亮點變「五大皆空」，市府行政效率有問題，更嚴重拖累台中的城市發展。

    盧秀燕則說，會展中心、綠美圖、水湳轉運中心都是在她任內開工，前兩大建設年底將正式營運，水湳轉運中心也將在明年營運。

    楊典忠另點名海線「十大完不了的工」，包括機場門戶計畫、清水沙鹿公托、捷運雙軌化、清水眷村修復再利用、南山截水溝第三期、室內自由車場等，盧執政七年全延宕。海線也有十大「完不了的工」，盧秀燕執政七年海線重大建設還在原地踏步。

