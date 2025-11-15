垃圾＋廚餘 議員批盧秀燕危機留下任市長

台中市議員何文海（左二）批評市長盧秀燕讓文山焚化廠改建延宕7年，釀成垃圾及廚餘危機。（記者蔡淑媛攝）

文山焚化廠改建延宕7年 何文海指原可從從容容變連滾帶爬 盧︰沒發生垃圾大戰

台中爆非洲豬瘟引發廚餘去化問題，議員何文海等人昨天在議會質詢文山焚化廠改建延宕七年，原本面對垃圾及廚餘問題可以「從從容容」，現在恐怕變成「連滾帶爬」，把危機留給下屆市長；市長盧秀燕則強調，垃圾大戰沒有發生，焚化廠改建工程即將開工，能逐漸去化垃圾。何則反駁，沒有垃圾大戰是都藏到大里掩埋場，並沒有根本解決。

請繼續往下閱讀...

盧︰焚化廠改建 今年將開工

何文海昨天表示，盧秀燕上任七年，文山焚化廠建設延宕，全市每天垃圾量二二〇〇多噸，每天都有一百多噸垃圾無法焚化，現在又增加廚餘約三百公噸要焚燒，台中市三個焚化廠如何負荷？而非洲豬瘟提早引發垃圾、廚餘危機難解，效應不但已衝擊盧秀燕的總統大夢，他也擔心文山焚化廠難在今年動工，所謂今年動工一定跳票。

盧秀燕表示，十二月六日前全國禁止廚餘養豬政策是否延續，聽說中央在研究，但針對上任時大家說台中市一定會發生垃圾大戰、市民會無處倒垃圾，她強調，任內一定會解決，文山焚化廠BOT案已經標出去、也即將開工，解決台中新增的垃圾問題，一勞永逸。

燒廚餘恐生戴奧辛 環局︰可控制

針對廚餘焚化有產生戴奧辛疑慮，環保局代理局長李政良解釋，文山焚化廠也能燒廚餘，廚餘要均勻攪拌、燃燒溫度八五〇度以上，就能控制不產生戴奧辛，也會定期監測。盧秀燕也說，新建文山焚化爐焚化量多三成，興建期間也會加強垃圾打包，已經編列一．三億找廠商，本月底或下個月初進行打包作業；李政良補充，垃圾打包作業每天可達二百公噸。

另對於廚餘是否繼續養豬，盧秀燕則說，趨勢是不再用廚餘養豬，未來國家或其他城市會走上這條路，但一定要給產業落日時間，廚餘如何去化及輔導業者轉型，這是龐大工程，市府目前積極朝該目標前進。

台中市長盧秀燕強調垃圾大戰沒有發生，任內一定一勞永逸解決垃圾、廚餘問題。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法