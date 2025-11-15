高雄仁武系統交通複雜 爭闢新交流道

國10仁武交流道即使非尖峰時段，車流量也非常大。（記者洪臣宏攝）

仁武區為高市唯一人口正成長行政區，今年突破十萬人大關，加上仁武產業園區廠商陸續進駐，國道十號仁武雙向交流道交通「打結」日益嚴重，居民憂心一旦國七、高屏二快通車將雪上加霜，市議員江瑞鴻建議，在國道一號與國道十號銜接處附近的鼎力路新闢交流道，舒緩國十仁武交流道與高雄榮總一帶交通壅塞。

臉書社團「高雄好過日」曾指出，國道七號仁武系統交流道由三條高快速公路交會，包括高屏二快、國七、國十，設計很複雜，「成為全台看起來最複雜系統交流道」。其中國七預計二〇三〇年通車，高屏二快環評中。

江瑞鴻表示，國十仁武交流道現在就已壅塞不堪，從高雄方向下仁武交流道，遇到仁林路口第一個紅綠燈，只有二、三百公尺，燕巢方向下交流道約五十公尺就會碰到水管路，這兩個交流道與平面道路的緩衝路面長度已不敷使用，經常塞車塞到國十上方，上午十時都不見得能紓解車流。

他說，仁武將成為高快速公路交會樞紐，這也是通往佛光山、義大遊樂世界要道，不僅上下班尖峰時段，現在連假日也常見塞車，居民苦不堪言。

