26指標廠商進駐 橋頭科學園區形成南台灣科技重要聚落

橋頭科學園區內設置五座滯洪池。（記者李惠洲攝）

園區預計將提供1.1萬個就業機會 創造1800億年產值

高雄橋頭科學園區廿六家指標廠商將陸續進駐，包含半導體、智慧機械、航太產業、精密儀器等重要的產業，南部半導體Ｓ廊帶樞紐儼然成形。

昨天行政院南部聯合服務中心公布橋頭科學園區開發與招商最新進度，廿六家企業包括電子零組件大廠國巨、半導體供應鏈鴻海、日月光、智慧機械鈦昇科技、鴻華、華騰、新特、志威科技、凱舟等大廠。

建設收尾 主要道路下月通車

南服中心副執行長陳文亮表示，隨著工程穩步推進、指標廠商陸續進駐，橋科將成為南台灣半導體與智慧製造的重要聚落，許多重大工程正在如火如荼進行。

陳文亮說，橋科從籌備開發至今，每年都會跟國土署南部管理機構舉辦說明會，結合嘉義園區、台南園區、沙崙智慧科學城、高雄路竹科學園區、橋頭園區、楠梓園區、屏東園區等，打造南台灣科技產業廊道。

橋科目前已進入建設的尾聲，下個月將舉辦主要道路通車開通典禮，將成為行政院「大南方、大發展」戰略核心項目，中央與地方密切合作帶動地方繁榮。

設5滯洪池 滯洪量59萬立方米

根據國土署資料顯示，橋科工程總經費超過一百卅七億元，涵蓋園區基礎設施及聯外道路系統，園區設有五座滯洪池，總滯洪量約五十九萬立方公尺，防洪能力達百年保護標準，確保設廠與營運安全。

未來橋頭科學園區完成後預計提供一萬一千個就業機會，可創造一千八百億元產值，未來科技產業聚落成形，將引領高雄轉型為AI智慧城市，朝向科技矽島為目標邁進。

橋頭科學園區部分道路已逐漸成形。（記者李惠洲攝）

