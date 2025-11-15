為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《財劃法修法》屏縣總預算減20億 議員憂影響建設

    2025/11/15 05:30 記者羅欣貞／屏東報導

    受到去年立法院財劃法修法影響，屏東縣明年度中央普通統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助加總起來，較今年減少四十多億元，受此衝擊，屏縣府針對明年度總預算編列五百六十．二六億元，較今年度五百八十一．七一億元減少了廿一億元，議員擔心將影響地方基礎建設與城市未來發展，縣長周春米強調，修法造成地方很大困擾，建議二度修法解套。

    缺口逾40億 周春米籲二度修法

    民進黨縣議員梁育慈昨在議會質詢指出，明年度中央普通統籌分配款各縣市人均分配試算，屏東縣分配到兩百六十四億元，與去年相較增幅約一一一．六九％，每人平均分配到三．三六萬元，年增幅是非六都非離島全國墊底、人均則是倒數第二，屏東縣過去幾十年因城鄉落差，努力寫計畫爭取中央補助，結果修法卻是懲罰最用功的學生。

    周春米表示，去年立法院修正財劃法大幅刪減預算，不但讓中央整個財政規劃陷入不穩定，也對地方造成衝擊，屏縣雖統籌分配款比去年多一百四十一億，但一般性補助款與計畫型補助款大幅降低，因中央的餅就是這麼大，屏縣明年財源總計少了四十多億，縣府多次向行政院表達要二度修法的意見，行政院也在綜合各界意見，希望能照顧到每一個縣市。

    梁育慈表示，如果此次財劃法沒有妥善被修正，下一個二十年、三十年，屏縣的分配款就是會比其他縣市少，藍白惡修的財劃法對屏東很不公平，縣府應全力為縣民爭取更多資源。

