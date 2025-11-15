為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣停收外縣市廚餘 是否禁餵豬研商中

    2025/11/15 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    議員梁育慈肯定縣府家用廚餘機補助政策。（記者羅欣貞攝）

    議員梁育慈肯定縣府家用廚餘機補助政策。（記者羅欣貞攝）

    周春米：禁廚餘養豬須兼顧相關配套

    台中一養豬場爆發非洲豬瘟後，廚餘養豬議題受到全台高度關注，養豬頭數全國第二多的屏東縣，未來是否會禁廚餘養豬，縣長周春米昨於議會答詢時表示，尚須兼顧相關配套政策，但目前可確定的是，屏東縣將不再收取外縣市的廚餘。

    縣內98家養豬場 用廚餘養豬

    屏縣有一千兩百八十五家養豬場，全國最多，飼養一百萬頭，全國第二多，其中有九十八家經環保局核准可再利用廚餘養豬，廚餘養豬數十五萬頭，過去全縣每日餵養豬隻的廚餘量為兩百四十公噸，其中屏縣產生僅四十噸，外縣市載入屏縣的廚餘高達兩百噸，佔八成。

    民進黨縣議員許展維昨質詢表示，台中豬瘟破口，豬隻禁運禁宰十五天，屏縣豬肉相關產業大受衝擊，高雄、台南、嘉義、苗栗、宜蘭陸續宣布永久禁用廚餘養豬，加上本就沒使用廚餘養豬的雲林及花蓮、台東等縣市，目前有十二縣市不用廚餘養豬，外界關心屏東縣政府對廚餘養豬政策的態度。

    每日40噸廚餘去化 尚在研議

    周春米表示，屏東縣廚餘養豬有九十八場，因為外縣市來的廚餘風險太大，為了屏東環境的安全，將不會再收外縣市的廚餘，至於屏縣的廚餘，若沒有餵養該如何消化，縣府還在盤點整理中，經與養豬及廚餘等業者討論後，大家都希望能確保養豬環境的安全，這也是縣府堅守的任務。

    家用廚餘機補助 議員盼延續

    民進黨縣議員梁育慈表示，此次非洲豬瘟疫情，顯示廚餘處理問題的重要性，屏縣府今年三月推出的補助家用廚餘機政策，反應熱烈，希望縣府明年繼續辦理。

    周春米表示，縣府還在研議中，確認後會儘快公布；縣府三月推家用廚餘機補助辦法，活動至四月底申請近兩千五百件，共補助一千兩百萬元，每年可回收廚餘兩千公噸。

    屏東縣長周春米在議會答詢時表示感謝縣民對家用廚餘機補助政策的支持。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米在議會答詢時表示感謝縣民對家用廚餘機補助政策的支持。（記者羅欣貞攝）

