全國機採茶菁技術賽 嘉義團隊奪冠

嘉義縣茶農組隊參加台灣機採茶菁競賽奪得冠軍，昨獲頒獎肯定。（竹崎地區農會提供）

竹崎、番路茶農王俊傑、黃昶升、王宏誠 茶園管理、機械操作獲肯定

「二〇二五台灣國際茶業博覽會」與「台灣國際咖啡展」昨起至十七日在台北南港展覽館盛大開展，嘉義縣竹崎、番路鄉茶農與咖啡業者獲頒多個全國獎項，其中茶農王俊傑、黃昶升、王宏誠組隊參加全國機採茶菁技術競賽，從廿組隊伍、六十名參賽好手中脫穎而出拿下冠軍，展現茶園管理、機械操作的精湛技術。

王俊傑說，機採茶關鍵在於「茶菁品質」、「採剪高度與平整度」及「茶菁重量」的精準掌控；唯有提前理解、學習、掌握機械應用，才能堅守品質，並為未來茶業保留更多彈性與可能。

氣候及勞動力挑戰 機械採茶成趨勢

竹崎地區農會總幹事林孟怡說，阿里山高山茶長期以手採茶菁，面對氣候變遷、勞動力短缺挑戰，導入機械採茶將成未來趨勢，嘉義團隊奪冠展現精湛技術與團隊默契，也象徵地方茶業正邁向現代化與永續發展。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，番路鄉日夜溫差大、茶區位處約海拔一四〇〇公尺高等氣候，產出頂尖的茶、咖啡、柿子等農產，農會推動品牌整合與加工創新，讓茶、柿、咖啡三大產業產生協力效應，希望透過博覽會，讓更多人體驗嘉義風土的細膩滋味。

番路烏龍茶及多家咖啡業者 獲優選

昨也舉辦全國茶與咖啡分類分級評鑑聯合頒獎典禮，「二〇二五第五屆台灣產銷履歷茶分類分級TAGs評鑑」番路茶農黃昶升、鄧友仁與鄧仕禎父子都獲清香型球形烏龍茶優選；「二〇二五台灣咖啡分類分級TCAGs評鑑」由珍五吉咖啡莊園、自在山林咖啡農莊、飲山郁、佳禾咖啡莊園分獲水洗處理組、其他處理組優選。

