雲林跨年將施放7000發煙火 韓團壓軸

暌違十二年，雲林縣府十二月卅一日將在虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場自辦跨年晚會，文化觀光處昨天公布首波卡司及主視覺，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良等人，壓軸的神祕韓團將在下月中旬公布，倒數結束有超過七千發煙火與大家一起迎接二〇二六年。

雲林縣府斥資廿一億元興建的雲林縣立田徑場暨地下停車場今年七月竣工啟用，舉辦過全縣運動會、全國運動會，年底將接棒跨年晚會，縣長張麗善說，縣立田徑場經兩次大型活動測試，安全無虞，且鄰近高鐵雲林站，交通便利，停車空間足夠，歡迎大家來雲林跨年。

文觀處長陳璧君說，跨年晚會首波卡司敲定，由周湯豪開場，最近推出閩南語單曲「做伙」的羅志祥首次來雲林開唱，將演出卅分鐘，還有靈魂歌后艾怡良、金曲原民歌后舞思愛將帶來自創阿美族結合電音、饒舌與復古爵士樂曲。

陳璧君說，跨年晚會長達六小時半，將有超過十組藝人接棒演出，卡司會陸續公布，倒數跨年將施放超過七千發煙火，以半環場弧形設計的煙火秀，跨年晚會免票自由進場，場外也會有市集，期待藉此帶動雲林在地觀光與產業發展，相關資訊可上文觀處官網查詢。

