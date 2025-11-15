中央補助2億 古坑將建2條8米道路

古坑鄉等了五十三年，都市計畫內的八米道路終於要闢建了，兩條共一公里多，總經費三．三億元，內政部補助二億元、縣府協助九千萬元、公所自籌四千萬元，古坑鄉長林慧如表示，目前著手土地取得，工程已在設計中，順利的話明年一月動工，十二月底可完工，有助於帶動地方發展。

林慧如指出，古坑都市計畫在一九七二年發布實施，當時即劃設有近廿條八米巷道，因當時的省政府規定十米以上道路才補助經費，以公所的財政無力承擔，直到這幾年中央才有政策經費，讓古坑有機會開闢市區二條八米都市計畫道路。

內政部核定古坑鄉兩條米計畫道路分別為中華路串連中山路、文淵路至朝陽路，全長五七〇公尺，總經費約一億八千萬元；另一條中華路串連中山路、文淵路，全長四七〇公尺，總經費一億五千多萬元。

林慧如表示，現正辦理用地取得，有八成五以上地主同意協議價購，其他因未辦理繼承將以徵收程序取得，已獲內政部土地徵收審議小組通過。

古坑因為沒有開闢道路，市區心臟地帶住宅區因只有俗稱「牛車路」，只能供人、機車通行，有的路段甚至沒有路，以致無法蓋屋、土地閒置，未來道路開闢後可以促進地方活絡。

