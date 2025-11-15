為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北門井仔腳鹽田 奪觀光百大亮點、國際推薦獎

    2025/11/15 05:30 記者楊金城／台南報導
    台南北門井仔腳瓦盤鹽田勇奪觀光署第二屆觀光亮點獎的百大亮點、「最佳國際推薦獎」。（記者楊金城攝）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處雙喜臨門！台南北門井仔腳瓦盤鹽田勇奪觀光署第二屆觀光亮點獎的百大亮點、「最佳國際推薦獎」，雲林金湖休閒農業區口湖遊客中心甘苦人魅力農店榮獲「最佳國旅創新獎」，推動濱海觀光發展獲得肯定。

    有二〇七年歷史的井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，延續傳統日曬鹽技法，鹽田上一座座白色的雪白小鹽堆，形成獨特的「白金景觀」。現委由台灣守護文創經營，開發「白金」鹽伴手禮，結合當地社區、旅遊業打造為一個兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地，吸引國內外遊客慕名而來。

    雲嘉南管理處處長徐振能表示，井仔腳鹽田近年來獲得包括全球百大目的地故事獎在內的六項國際獎項肯定，這次在全國一九一個推薦亮點中獲最佳國際推薦獎，展現井仔腳鹽田永續發展、區域共榮、品牌及創新魅力，管理處未來將持續以永續旅遊作為觀光品牌，將井仔腳鹽田之美推廣給國內外遊客。

    雲林金湖休閒農業區 獲國旅創新獎

    雲林金湖休閒農業區獲得最佳國旅創新獎，豐富的創新農遊體驗、小農商品展售，讓遊客欣賞自然生態景觀之外，還體驗多元的產業活動，甘苦人魅力農店的特色「鹽工便當」選用高品質烏魚子入菜，鹹香風味大受遊客喜愛。

