新市鐵路立體化 交通部允加速審議

交通部現勘台南市新市地區鐵路立體化相關規劃與沿線平交道情形。（交通局提供）

台南新市地區鐵路立體化可行性研究，市府在去年十一月提送中央審議後，交通部昨天南下實勘，允諾將協助加速辦理後續審議作業，以利早日核定。

高鐵橋下至南科站南側 新市站北移2公里

南科發展外溢的效應影響，新市區人口成長，交通需求增加，但區內五處平交道，在尖峰時段常造成交通延滯。新市鐵路立體化規劃長度約四．六公里，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，初估經費約一四九億元，將可消除沿線的新市中正路、光華街、南昌街、民族路、大營村五處平交道、一處車行涵洞。台鐵新市火車站須配合北移約二公里，未來車站新址及原址周邊將配合調整土地用途及分區。

請繼續往下閱讀...

交通部鐵道局主秘陳慧君等人，昨天前往新市火車站及新市鐵路立體化的起點與終點、中正路、光華街平交道、北移後的新市站區位等重要節點實際會勘，認為具有實務可行性。

南市交通局副局長熊萬銀表示，新市鐵路立體化經綜整考量工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向，採高架改建較為可行，可行性研究未來獲中央核定後，將由交通部鐵道局辦理綜合規劃、設計及施工，至於後續期程，要俟鐵道局審查意見情形而定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法