為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    萬事起頭「南」 台南首推台語家庭計畫

    2025/11/15 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    「萬事起頭南」台語家庭推廣計畫，結合台語音樂講座、讀書會、親子共學工作坊多元形式。（南市文化局提供）

    「萬事起頭南」台語家庭推廣計畫，結合台語音樂講座、讀書會、親子共學工作坊多元形式。（南市文化局提供）

    萬事講、開喙講、做伙講 自然、有趣、生活化 讓大家在日常用得上、講得順

    「萬事起頭南Bān-sū Khí-thâu Lâm」台語家庭推廣計畫即日起開跑！今年活動把台語、文化、生活全都串在一起，推出親子共學、社群交流、工作坊等多元活動，讓大家「自然開喙講台語」，把台語帶回家庭、融入日常。

    諧音「南」 象徵從台南出發

    台南市文化局文化研究科長王世宏說，「萬事起頭南」靈感來自台語俗諺「萬事起頭難」，取「難」的諧音轉成「南」，象徵計畫從台南出發，活動特色「自然、有趣、生活化」，希望大家不只聽得到，更能在日常用得上、講得順，讓台語走出特定場域，能夠滲透進生活大大小小的層面中，成為人們自然交流的生活語言。

    推廣計畫三大主軸 強調開口說

    系列活動有三大主軸，「萬事講」鼓勵親子在日常生活中用台語互動，從吃飯、做家事到閒聊都能練習；「開喙講」則聚焦口說能力，透過讀書會、交流活動幫大家培養自信，勇敢開口說台語；「做伙講」更深入台語文實踐，除了家庭，也延伸到文化研究、社會與家庭議題都能討論，建立穩固的語言傳承。

    辦12場音樂講座、走讀等活動

    活動形式超多元，有台語音樂講座、台文讀書會、文史走讀、親子共學工作坊、台語說故事等等，預計舉辦十二場。除了實體活動，也透過社群媒體和線上資源提供報名資訊和懶人包，讓民眾能快手報名參加。

    此外，「二〇二五台南台語月」自九月開展廣受好評，十一月起續推出《台語好日子》系列活動，安排十場沉浸式全台語活動，涵蓋竹藝、料理、音樂、植物、手作、桌遊、印衫、哲學等不同領域，每堂課都強調「做得到、用得上」，讓大家在動手操作中自然開口說台語。詳情可上「萬事起頭南 Bān-sū Khí-thâu Lâm」和「台南台語月」官方臉書。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播