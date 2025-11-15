萬事起頭「南」 台南首推台語家庭計畫

「萬事起頭南」台語家庭推廣計畫，結合台語音樂講座、讀書會、親子共學工作坊多元形式。（南市文化局提供）

萬事講、開喙講、做伙講 自然、有趣、生活化 讓大家在日常用得上、講得順

「萬事起頭南Bān-sū Khí-thâu Lâm」台語家庭推廣計畫即日起開跑！今年活動把台語、文化、生活全都串在一起，推出親子共學、社群交流、工作坊等多元活動，讓大家「自然開喙講台語」，把台語帶回家庭、融入日常。

諧音「南」 象徵從台南出發

台南市文化局文化研究科長王世宏說，「萬事起頭南」靈感來自台語俗諺「萬事起頭難」，取「難」的諧音轉成「南」，象徵計畫從台南出發，活動特色「自然、有趣、生活化」，希望大家不只聽得到，更能在日常用得上、講得順，讓台語走出特定場域，能夠滲透進生活大大小小的層面中，成為人們自然交流的生活語言。

推廣計畫三大主軸 強調開口說

系列活動有三大主軸，「萬事講」鼓勵親子在日常生活中用台語互動，從吃飯、做家事到閒聊都能練習；「開喙講」則聚焦口說能力，透過讀書會、交流活動幫大家培養自信，勇敢開口說台語；「做伙講」更深入台語文實踐，除了家庭，也延伸到文化研究、社會與家庭議題都能討論，建立穩固的語言傳承。

辦12場音樂講座、走讀等活動

活動形式超多元，有台語音樂講座、台文讀書會、文史走讀、親子共學工作坊、台語說故事等等，預計舉辦十二場。除了實體活動，也透過社群媒體和線上資源提供報名資訊和懶人包，讓民眾能快手報名參加。

此外，「二〇二五台南台語月」自九月開展廣受好評，十一月起續推出《台語好日子》系列活動，安排十場沉浸式全台語活動，涵蓋竹藝、料理、音樂、植物、手作、桌遊、印衫、哲學等不同領域，每堂課都強調「做得到、用得上」，讓大家在動手操作中自然開口說台語。詳情可上「萬事起頭南 Bān-sū Khí-thâu Lâm」和「台南台語月」官方臉書。

