    首頁 > 生活

    司馬庫斯觀光亮點 獲最佳國際推薦獎

    2025/11/15 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣司馬庫斯的旅遊魅力，成為觀光署今年的「最佳國際推薦獎」得主。（記者黃美珠攝）

    新竹縣司馬庫斯的旅遊魅力，成為觀光署今年的「最佳國際推薦獎」得主。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉司馬庫斯再度發光！交通部觀光署舉辦第二屆「觀光亮點獎」活動，司馬庫斯從全台一九一處競爭景點闖入全國前卅大亮點，更獲最高榮譽之一的「最佳國際推薦獎」，展現竹縣原鄉魅力。另峨眉鄉峨眉湖也入選二〇二六到二〇二七年「臺灣觀光100亮點」，是縣內旅遊熱搜新焦點。

    兼具自然壯麗與文化厚度

    縣府表示，司馬庫斯融合泰雅文化、巨木群及部落永續精神，是台灣少見兼具自然壯麗與文化厚度的原鄉秘境；峨眉湖近年結合環湖步道整建與綠能遊艇，成為遊客尋幽探訪、放慢步調的熱門選擇。

    司馬庫斯壯麗的巨木群步道跟清幽的山林氛圍，吸引很多登山健行者朝聖。近年推動永續旅遊與文化導覽，再加上年初夢幻的櫻花林場景，魅力國內外馳名。峨眉湖以優美的湖光山色與環湖步道、湖畔彌勒大佛，搭配富興老街和環湖咖啡景觀形塑慢遊樂活的旅遊氛圍。

    櫻花林魅力國內外馳名

    近年縣府推動的新竹縣觀光品牌：「森遊竹縣」、「新竹走走」都在串聯山林探險與地方風土。前者今年以司馬庫斯巨木群步道作為隱藏版的終極任務，讓更多人感受司馬庫斯的國際級魅力。未來縣府將持續透過整合自然環境、客庄風情和原民文化的旅遊設計，打造兼具休閒與教育意義的觀光體驗，期幫新竹縣的好山好水好風光，登上國際舞台。

