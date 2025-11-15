為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    戴慈璇咖啡夢 「微型創業鳳凰」助攻

    2025/11/15 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    安家咖啡負責人戴慈璇（右）因她父親（左）退休且放心不下寵物臘腸狗TOMO，才動念返台打拚。（記者周敏鴻攝）

    女子戴慈璇讀大學時曾到咖啡店打工，受店家強調「能學做餅乾與乳酪蛋糕」的吸引，種下了「咖啡夢」，出社會歷經銀行、印刷產業等工作，老覺得少了點什麼，直到發現是缺少熱情，二〇一六年毅然離開職場舒適圈，遠赴澳洲墨爾本學習沖煮咖啡，當上咖啡師，再到中國上海參與創建新興咖啡品牌，二〇二〇年返台透過勞動部「微型創業鳳凰」輔導，在桃園市中壢區創業經營Habbit Coffee（安家咖啡）。

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁說明，微型創業鳳凰服務包括安排創業課程幫民眾掌握商機選擇與風險評估、由顧問指導完成創業計畫書、提供免費創業諮詢服務等，還開放低利率、免保證人、兩年利息由政府全額補貼的貸款方案等，戴女獲卅四萬元貸款與課程、輔導等支持而創業成功。

    戴父退休讓她動念返台，曾陪伴她度過母親離世等悲傷日子的寵物臘腸狗TOMO也讓她放不下心，五年前回到中壢創業實現對咖啡的熱愛，經由微型創業鳳凰的貸款與輔導，透過課程、顧問等協助，增加了行銷、財務管理等專業能力，度過創業初期的挑戰，很感謝政府幫助圓夢。

