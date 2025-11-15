桃園青創商品 爆網紅用抖音行銷

議員批違反禁用中國軟體及通訊設備規定 青年局祭口頭警告

桃園市議員余信憲昨於議會定期會市政總質詢時，揭露市府青年事務局邀請某網紅行銷青創商品，網紅竟使用其中國抖音帳號製作影片並由電商直播，明顯違反市府所修訂採購契約中，禁止使用中國的軟體及通訊設備的規定，青年局長侯佳齡答詢時避談是哪個直播平台，余旋即點出是抖音，侯則稱會再了解。

余信憲直批，青年局在工作報告中誇大績效，局長侯佳齡聲稱舉辦十八場電商創業課程、直播累積四萬九千人次觀看，但他追蹤發現直播平台長期僅有七、八人在線，與官方數據落差甚大，不免讓人對成效產生質疑。

強調若再犯將扣款2.5萬並罰款2千

青年局會後回應，這是中路電商基地勞務採購案，要求得標廠商至少辦理三檔電商直播，並應邀請關鍵意見領袖、關鍵意見消費者、直播主、YouTuber或其他自帶流量名人合作；前日執行電商直播，網紅用自己的抖音帳號衝流量，已違反禁用中國的軟體及通訊設備規定，考量合約並未提及禁用，已予口頭警告，未來再犯將不核發每次直播二萬五千元的行銷費，並依合約裁處二千元違約金。

余信憲還詢及，青年局一年來是否有職場性騷擾案或霸凌案？侯佳齡回答「應該是有」，但勞動局長李賢祥說「沒有」，人事處長林妙貞補充說明，若是府內案件，兩造都是局處人員，先由內部啟動性平調查。

余信憲認為，局處互相推諉、一問三不知；市長張善政緩頰說，府內人員及廠商人員的處理單位並不相同，對於職場性騷擾案件，相關局處一定按照法定程序處理。

李賢祥表示，余所指案件是駐區廠商與女員工糾紛，女方向勞動局申請勞資爭議調解及性平案申訴，原本控告負責人對她性騷擾，經初步了解她是把小老闆當成負責人，其實小老闆也是員工，依法必須公司內部啟動性平調查，並將調查結果報勞動局，該局再訪談，今年八月十三日雙方就勞資爭議達成和解，幾天後女員工也撤銷性平申訴，所以未成案。

