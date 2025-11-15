為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗陶藝術節22日登場 展出40傑作

    2025/11/15 05:30 記者張勳騰／苗栗報導

    今年苗栗陶藝術節廿二日將在苗栗陶瓷博物館揭幕，今年匯集國際與在地創作者的作品，規劃三大展覽，呈現陶土材質從傳統到當代的多元語彙，展現創新與在地傳承的多重面貌；縣長鍾東錦等人昨主持啟動儀式，邀請全國民眾與國際友人齊聚苗栗，欣賞陶藝之美，也感受苗栗獨特的人文底蘊。

    苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，此次邀請國立臺南藝術大學朱芳毅助理教授擔任策展人，以「可能之外」為策展主題，聚焦來自世界各地的優秀陶藝創作；共收到來自國內外一百五十六位藝術家、二百五十八件作品，其中卅九位為國際藝術家。

    經過兩次評審，最後選出四十件作品展出，競爭相當激烈，每件作品充分展現陶藝創作在當代藝術領域的多元能量與國際關注，展期至明年一月四日。

    廿二日開幕式活動現場將設置陶藝、美食與文創攤位，民眾可一邊品茶、一邊與陶藝師暢聊創作樂趣，另邀請陶藝家現場創作，讓觀眾近距離感受陶藝手作魅力，同時將舉行「苗栗國際陶瓷競賽展」及「薪傳成就獎」頒獎典禮，表揚在陶藝創作與工藝傳承上傑出的藝術家，彰顯台灣陶藝在國際舞台的實力與潛力。

