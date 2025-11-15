為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《北市》社會局長被指涉違反利益迴避 蔣︰釐清案情

    2025/11/15 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    台北市長蔣萬安昨至議會進行專案報告答詢，市議員簡舒培指出，社會局長姚淑文上任前擔任現代婦女基金會執行長，上任後竟直接將補助案給予該基金會，質疑違反利益迴避原則，要求政風處啟動調查；她也透露，此事就是蔣萬安過去市長競選團隊幹部向她爆料，該幹部也多次向蔣萬安呈報卻未處理。蔣萬安強調，不會包庇，會釐清案情。社會局強調一切依法依規可受公評，指控非事實。

    上任前任現代婦女基金會執行長

    簡舒培表示，市政府辦理標案或補助案件等計畫，利益迴避是最基本的原則，但有民眾向她陳情，指二〇二三年因「Me Too」風波，台北市社會局辦理「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」計畫，委託現代婦女基金會辦理，但姚淑文過去曾經擔任該基金會執行長；她質疑，二〇二三年「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」是補助辦理計畫，預算一〇四萬元，用補助案的方式請該基金會辦理，到二〇二四、二〇二五年，則改用限制招標，全部讓現代婦女基金會得標，這不是瓜田李下嗎？

    蔣競選幹部爆 補助案給基金會

    她更透露，檢舉案就是過去蔣萬安競選團隊幹部所陳情，該幹部也多次跟蔣萬安反映，但蔣完全沒有反應；她也質疑，這已經違反公職人員利益衝突迴避法，要求政風處立即調查。蔣萬安回應，要去了解一下事實經過及相關規定。

    簡舒培批評，蔣連要政風處啟動調查都不敢，請市長不要包庇啟動調查，如果姚淑文所為合法也給一個公道。蔣萬安強調，不會包庇，會來釐清事實。

    社會局︰一切依法依規可受公評

    社會局回應，該委外方案是經公開招標程序，由現代婦女基金會得標；而姚淑文早在二〇一三年、十二年前就從該基金會離職，也非該標案評審，一切依法依規、可受公評，絕無圖利特定廠商或違反公職人員利益衝突迴避法情事；議員對依法依規得標的團體無端指控，不公允也傷害社福體系。

