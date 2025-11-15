《北市》高嘉瑜爆敬老金網頁變「上海」 社會局稱是謠言

北市社會局長姚淑文駁斥謠言，並報警提告。 （記者方賓照攝）

前立委高嘉瑜在社群平台發文指稱，接獲民眾陳情指出，台北市重陽敬老禮金網頁出現「上海市區公所」字樣，北市社會局駁斥謠言，並報警提告。社會局長姚淑文昨表示，非常遺憾高沒有徵詢，一味將錯誤訊息放到網路上，高應該要致歉。高嘉瑜昨偕陳情人召開記者會反擊，批評市府沒有同理心，質疑難道民眾連提問的權利都沒有嗎？

市府報警 未對陳情民眾提告

社會局回應，高未查證公開發佈誤導大眾、傷害市府服務同仁言論，至今仍未道歉，社會局表示遺憾，目前全案已進入調查程序，後續交由警方偵辦；並強調，報案針對的是身為公眾人物「持續發文、公然散播謠言」的行為，並沒有對陳情詢問的民眾提告。

姚淑文︰高沒有做徵詢查證

姚淑文昨上午受訪表示，一般人發現這樣的問題，應該都會查證，何況公部門系統不會發生這樣的錯誤，很遺憾高沒有做任何徵詢動作，一味將錯誤訊息放到網路上；十三日已經先報警，先以偽造文書來了解，如果有刻意偽造，刑事罪上一定告到底，如果是有人刻意入侵的話，還可以加告妨礙電腦使用罪。

她說，以錯誤訊息誤導民眾非常不應該，且也可能導致民眾對於社會局的福利方案產生不信任感，這是更為嚴重的後果，高應該為此致歉。

媒體問，是否提告對象是高嘉瑜？姚淑文說，目前高嘉瑜都說相關資料是經由他人提供，這部分還要來了解究竟是誰，尊重警方程序。

高︰民眾連提問權利都沒有嗎

高嘉瑜強調，長輩掃描公所公文QR Code，進入網頁後卻出現「上海市區公所」字樣，後來雖發現是手機自動翻譯問題，但一般人當下看到根本就不明所以，何況現在詐騙網頁很多，長輩看到當然會擔心，這就是真實發生的事情。

她批評，市府應該是要把情況解釋清楚，可是現在就是把民眾視為敵人，這是不是太欺負善良百姓了？難道民眾連提問的權利都沒有嗎？

陳情老翁︰活到76歲還受侮辱

陳情老翁表示，當時申請敬老金輸入帳戶後赫見底下有「上海市」字樣，擔心是詐騙釣魚網站，還為此被太太罵一頓。他同步向社會局、高嘉瑜詢問，想不到市府卻透過新聞稿，將他塑造成「有心人士」，這讓他非常不滿，「何必把我們講的那麼可怕？我是老人呀，為了這一五〇〇元，還要受這種屈辱實在很生氣」。他說，疏忽改就好了，幹嘛把他說得那麼惡毒，他一輩子沒進過警局，現在可能要跑一趟警局，活到七十六歲還受侮辱，「我是愛國人士欸，不是有心人士」。

老翁（左）向前立委高嘉瑜（右）陳情，北市重陽敬老禮金網頁出現「上海市區公所」字樣。（記者甘孟霖攝）

