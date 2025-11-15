專案設定地上權 立委質疑北市圖利輝達

台北市政府與新光人壽解約T17、T18在即，本週三市議會大會或跨黨派議員支持拍手通過分手費。（資料照）

王義川︰討論制度面 市府方向是對的

台北市政府與新光人壽解約T17、T18在即，本週三市議會大會或跨黨派議員支持拍手通過分手費。不過，民進黨立委王義川卻質疑是否圖利或違反法令？台北市長蔣萬安昨至議會專案報告前被堵訪，反酸說剛好可以問問民進黨團議員。民進黨議員陳賢蔚表示，「個別委員」意見不用無限上綱到全黨，民進黨團很清楚也樂意向委員說明。

對此，王義川昨受訪說明，他的發文主要是討論制度面，政府公有土地在設定地上權或標租、標售的過程，若制度上法律不足之處，就要進行相關修改。台北市政府這幾個月修改內部相關規定，這個方向都是對的，也提醒蔣萬安要步步為營，讓公務員辦理此案時，在法律上有十足支持，讓案子盡快完成。

李四川︰議會三黨都拍手同意 何來圖利

本週三市府將解約金送議會大會備查，金額共四十四．三四億元，獲朝野一致無異議通過；民進黨團也喊出「支持輝達，盡速簽約」。不過當晚王義川於社群媒體上發文質疑，北市府公開地上權標租案，A廠商得標後，過幾年B廠商說要，於是市府就賠償A廠商解約，再指定給B廠商，可以這麼隨興嗎？都沒有圖利或違反法令問題？鎮

言論一出引發各界討論，北市府反問是否這也是質疑曾說中央會全力幫忙的總統賴清德，以及讓北市府可以專案設定地上權的內政部是圖利？副市長李四川昨受訪說，王義川提出這個問題，代表身為立法委員知道公務人員辛苦，而他擔任公職四十年來，一直擔心、也想問問王義川，公務員做一件全國都贊同，且在議會三黨都拍手同意的案子，為什麼會有圖利問題？他說，要不要想一下中華民國的法令，是不是都是陷公務員於不義，王義川現在是立委，是不是能把法令修改，讓公務員有大膽做事環境，王應該注意這點才是最重要的。

國民黨議員曾獻瑩指出，當時市府有堅持不讓新壽直接轉給輝達才是對的，依法向行政院申請專案核准，並且白紙黑字都有紀錄；國民黨議員秦慧珠也建議，面對胡說八道市府不要當作笑話，應正式發出新聞完整解釋。

簡舒培︰做法獨步全台 市府應向大眾報告

民進黨議員陳賢蔚說，「個別委員」對於輝達進駐北士科有疑問，不用無限上綱到民進黨或是支持者的立場，民進黨團對於程序很清楚，也樂於向委員說明；不過，市府與新壽解約過程，還是有可以精進之處應該檢討。

民進黨議員簡舒培表示，肯定李四川這段時間為了不讓公務員有圖利之嫌所做的努力，中央也積極來協助配合，中央、地方協力留下輝達共同成就一樁美事。她說，台北市專案設定地上權做法可以說獨步全台，外界不理解也很正常，市府應該向大眾報告，而非生氣互槓。

