    首頁 > 生活

    既成道路容積移轉 新北議員促訂辦法

    2025/11/15 05:30 記者翁聿煌／新北報導

    新北市議員陳永福指出，依據現有既成道路法規，地主的土地若成為既成道路廿年以上，就必須無償提供公共使用，造成地主的權益損失，他向內政部國土管理署陳情，盼比照政府徵收計畫道路得進行容積移轉，已獲國土署認同並授權新北市政府執行，陳永福表示，希望新北市政府盡快訂定「新北市既成道路容積移轉辦法」，還給既成道路地主一個公道。

    國土署授權市府執行

    但是該案要實施恐造成重大影響，粗估新北市廿九個行政區的既成道路土地徵收就要數兆元以上，若全部轉換成容積移轉，會衝擊到都市計畫中的公共設施品質，若全國各縣市再跟進更非同小可；新北市城鄉局表示，依循國土署的意見，在都市計畫通盤檢討過程中，道路主管機關檢討需求並變更成道路用地，就可辦理徵收及容積移轉。

    陳永福表示，民眾陳情，地主的土地為既成道路，但自來水公司要進行山區管線延伸工程，需使用到既成道路，要求地主簽立土地使用書，地主則要求政府徵收，市府不同意，地主也不願意簽，管線工程受阻，因此他提出比照徵收計畫道路得進行容積移轉的做法。

