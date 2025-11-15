新北明年總預算編列2612億 舉債1074億

歲出較今年增加387.44億 捷運等重大建設經費增加205.5億

新北市府編列二〇二六年度預算案，市長侯友宜指出，明年度市府歲入預算二四七八．一億元，歲出預算為二六一二．一億元，歲出較今年度增加三八七．四四億元（增幅十七．四二％），主要是捷運等重大建設經費支出預算比今年度增加二〇五．五億元，基礎設施增加六十二．八二億元，社福因擴增敬老愛心卡使用範圍、提升生育獎勵金等增加六十二．三六億元；但歲入歲出短差一三四億元，明年須舉債一〇七四億元。

歲入歲出 短差134億

侯友宜說，明年度總預算案中，歲入增三八八．四四億元（十八．五九％）；歲出也增加三八七．四四億元（十七．四二％）；短差一三四億元，連同債務償還九四〇億元，共尚須融資調度一〇七四億元，以舉債彌平。

歲入增加部分，侯友宜表示，主因為稅課收入（含統籌分配稅款）增加四二二．二七億元、營業盈餘及事業收入增加廿八．八一億元等所致。歲出部分，侯友宜指出，前三名支出類別為教育科學文化八三一．九億元（卅一．九％）、經濟發展支出五六七．六億元（廿一．七％）、社會福利支出四八九．三億元（十八．七％）。

財劃法修正 增加257億

侯友宜再強調，財政收支劃分法修正後，中央挹注新北市統籌分配稅款、一般與計畫型補助款等共增加二五七億元，新北人均仍是六都最低。

市議員江怡臻、周勝考質疑，二五七億元仍可能被中央下修，市府現已編入明年預算，如有財政缺口，莫非市款補足？侯友宜、主計處長吳建國表示，當然不希望再下修，不過不排除以市款補足缺口。

18日開會確定事權分配

侯友宜指出，中央地方十八日將開會確定事權分配，屆時才清楚真正款項，但是捷運建設延後，會因物價上漲導致成本增加，新北適逢捷運建設高峰期，等不了。

另中央有三四五億元因藍營財劃法版本公式有誤未能分配，市議員顏蔚慈、鄭宇恩說，侯友宜當初也支持這個對新北極度不利的版本，是否支持財劃法二修？侯友宜答，「先求有再求好」，三四五億希望多加挹注補助較少的新北等縣市，十八日會與中央商量，但中央至今連會議資料都還沒給新北。

