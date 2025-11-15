為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳林災區 國軍一鏟一鏟清淤

    2025/11/15 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    軍方出動鏟裝機協助。（鳳林鎮公所提供）

    鳳凰颱風在花蓮馬太鞍溪上游集水區帶來四百毫米降雨，造成馬太鞍溪水從堤防溢淹至萬榮鄉明利、鳳林鎮長橋里，台九線、花四十五鄉道等聯外道路被水退後的泥沙覆蓋，陸軍第二作戰區指揮部昨派官兵前進鳳林鎮長橋里民宅幫忙挖泥巴，協助災民整理家園；林保署則在昨下午解除馬太鞍溪堰塞湖災區紅色警戒。

    陸軍第二作戰區指揮部昨派二四八名官兵前進災區，因萬榮鄉明利村的聯外花四十五鄉道尚未搶通，昨先到鳳林鎮長橋里協助，派遣民宅清淤兵力二百人、道路清淤的工兵部隊四十八人，官兵一鏟一鏟幫忙挖民宅淤土，軍方裝土機及鏟裝機各一輛搭配民間救災機具，讓災區漸漸恢復舊觀。鳳林鎮長林建平說，受災的三十三戶集中在忠一、忠二路一帶，感謝軍方和民間協助，幫助災民恢復家園。

    陸軍第二作戰區指出，鳳凰颱風後至昨天共派兵力一〇七九人次，出動各類機具、車輛包括推土機、裝土機一二五輛次，偕同當地鄉、鎮、村長現地勘查及運用無人機空勘外，並透過運用部隊覺知應用套件（TAK）及無線電機，建立救災共同圖像，整合地方政府災情資訊；此外，第四、第五作戰區跨區增援工兵重機具，協助道路清淤及家園環境整理以加速協助災區復原。

    陸軍第二作戰區官兵幫助鳳林鎮長橋里災民清淤。（第二作戰區提供）

