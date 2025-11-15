《鳳凰颱風》光復收容疏散混亂 徐榛蔚扯中央挨轟

花蓮縣光復鄉出身的議員蔡依靜不滿縣府疏散收容亂糟糟，昨天質詢將縣府民政、消防、原民、警局及縣長徐榛蔚全叫上台。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議會昨天定期會質詢出現火爆場面，縣議員蔡依靜來自光復鄉，痛批縣府在鳳凰颱風疏散收容、宣布停班課過程亂糟糟，連收容人數都無法掌握，福慧床不夠睡、沒有軟墊，但縣長徐榛蔚卻扯「中央應該治理河川及堰塞湖」，議員氣得罵「我要問縣府的部分」，縣政府也要有作為！

收容所福慧床不夠用 醫療整備不足

議員蔡依靜來自災區FATA’AN部落，昨天質詢一口氣將縣府民政、消防、原民、警局及縣長徐榛蔚全叫上台，痛批縣府，在鳳凰颱風疏散及收容流程混亂不堪，顯示縣府對光復鄉公所督導不周，要求縣府應手把手協助鄉公所做好大規模的收容。

議員批縣府督導不周 應手把手協助

蔡依靜批，縣府和公所在災害前一天才召開收容會議，收容量也沒有預估，光復國小場地一下子擠進二四二人，收容所福慧床不夠用、軟墊也沒有，衛浴設備沒準備還得軍方支援，醫療整備也不足，甚至接送車跑掉讓長輩錯過，很多細節都沒注意到，食物吃八寶粥造成很多慢性病長輩一下子血糖飆高，要求花蓮縣府應盡快有完整的堰塞湖避難收容演練，並要縣長徐榛蔚前往指導。

徐︰各局處支援調度 警助強制撤離

徐榛蔚說，前一天整備會議時，縣府一再詢問光復鄉公所福慧床夠嗎？但公所都回答足夠，當天發生福慧床及床墊不足，縣府各局處首長都幫忙支援調度，警方也協助強制撤離，這還不是手把手協助嗎？她再度強調「縣府還是要呼籲中央，要徹底治理河川及堰塞湖」。

徐榛蔚把責任扯到中央的說詞，引起議員不滿，蔡依靜發飆「中央當然要負責堰塞湖，但是我現在要問的是縣政府」，鄉公所沒辦法做好，縣府就該一起來做，中央地方本來就應分工解決災區問題。

