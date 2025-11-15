蘇澳15里災後清運 今拚達陣

宜蘭縣府調度抓斗車清運蘇澳泡水廢棄物。（記者王峻祺攝）

宜蘭蘇澳大水，地方投入災後復原，原力拚昨夜完成十五個里廢棄物清運，但家戶垃圾量超乎想像。蘇澳鎮公所提出延後一天目標建議，代理縣長林茂盛也認為假日外地居民返家幫忙，會有另一波清運高峰，今天會持續清運，請民眾放心；另，蘇澳鎮公所完成捐款專戶開設，期盼各界支援，讓蘇澳儘速恢復日常。

蘇澳豪雨成災，原預計昨夜完成清運復原工作，公所考量各里還需加強清消，民眾仍有丟棄廢棄物需求，希望將完成目標訂在今天。林茂盛指出，災後復原工作持續推進，週六預估將有一波民眾返鄉投入家園清理，會有清運高峰，會持續協助家戶清運垃圾，請民眾安心清掃環境。

縣議會國民黨團呼籲中央政府比照〇七二八南部豪雨釀災，專案核准提高宜蘭災害補助標準，縣府也應加碼。民進黨團表示，除中央加碼，縣府也應提高並迅速補助，減輕災民負擔。

林茂盛說，針對淹水補助，依照現行機制辦理，淹水五十公分以下家戶，也會向中央爭取補助，行政院已草擬因應蘇澳淹水的補貼方案，下週一政務會議討論，通過後就會公布。

鳳凰颱風暴雨，學校也難倖免；縣議員黃琤婷說，這次暴雨造成多所學校地下室淹水，包括羅東國中、國華國中等學校，大量體育器材與教具泡水毀損，損失數百萬元，縣府教育處應提報災損，啟動專案經費補強；縣府表示，將進行盤點啟動專案補助。

