留住輝達 北市提延長地上權50+20年

北市地政局長王瑞雲指出，與輝達正式簽約時將會提出「五十加二十」年的地上權設定方案。 （資料照）

昨台北市地政局長王瑞雲在市議會民政委員會報告輝達案進度時指出，將會在正式簽約時提出「五十＋二十」年的地上權設定方案，即延長地上權至七十年。而市議員何孟樺、顏若芳、鍾佩玲以及許淑華質疑刪除相關單據細項不透明公開，王瑞雲指出，市府刪除的四千萬中，最主要金額是建築師費用，而新壽日前的動工典禮費用，市府就沒有買單。

新壽動工典禮費用 市府沒買單

台北市議會十一日備查新壽市府解約金，獲得藍綠白跨黨派支持通過。根據台北市副市長李四川報告，市府與新壽解約金額最後落在四十四．三四億，查詢相關憑證後，與原本新壽報價少了四千多萬。

請繼續往下閱讀...

何孟樺針對李四川昨日向議會報告金額提問，市府刪除了四千萬中細項內容有哪些，並要求市府要將淨值送往議會。顏若芳也指出，「『新新併』的Logo、除草費，以及被列為開發成本的新壽律師談判費，都是市府承擔，不合理啊！」她更說，並不是輝達願意承擔這筆費用就全部接受，若是之後遇到一樣狀況，台北市政府應該要有審核標準，並不是所有廠商都可以跟輝達一樣。

對此，王瑞雲回應，在四千萬中，最主要金額是建築師契約，之前簽到二〇二九年，不過僅會算到上週七日，目前無法抓一個概要金額，不過下週五前會將報告送給議會。她強調，由於輝達期望可以提早簽約進駐，只要金額合理就概括承受。市府也說，新壽日前的動工典禮費用，市府就沒有買單，而Logo費用經由內部討論，因為是工地圍籬一部份，所以算入解約金。

鍾佩玲與許淑華則問，昨日解約金已經進入備查，何時會正式與新壽解約。王瑞雲三度強調，「會盡快」，保守表示，預計在十一月底前完成。她補充，有機會下週可以簽約。

而輝達地上權目前是五十年，市議員徐立信建議台北市府主動釋出善意變成七十年。王瑞雲說，將會回報府級長官。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法