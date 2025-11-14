含豬肉郵包 首罰20萬、再犯百萬

11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第2次100萬元，取消「首次非故意免罰」規定。圖為桃園機場旅客在非洲豬瘟手檢區排隊受檢。（記者朱沛雄攝）

防堵非洲豬瘟 違規攜帶入境 無論故意、過失一律裁罰

農業部昨於行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」，農業部表示，為防堵仍有旅客違規攜帶入境，十一月六日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰廿萬元，第二次一百萬元，取消「首次非故意免罰」規定。

農業部指出，為避免仍有旅客違規攜帶入境，或漁船及外籍漁工走私等風險，除手檢區強制查檢，也修改規定，自十一月六日起違規輸入遞含豬肉郵包，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰廿萬元，第二次一百萬元，提高高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少廿％。

針對境外電商管理，數發部將依職權要求所主管平台落實執行法規，加註防疫警語、限制接取；若平台未依規定辦理，主管機關農業部依法得予以裁罰；同時應邀集相關平台業者研商違規廣告限制投放的具體措施。

海巡署也將結合雷達與無人機，迅速查察海上可疑船舶；擴大執行走私、偷渡等高風險重點區域灘岸搜索任務；進港船舶全面安檢，廚餘禁止落地；加強查驗上岸船工攜帶物品，阻絕檢疫物違規入境。

此外，廚餘養豬禁令尚未解除，根據環境部統計，期間全國平均每日產生一七七九公噸廚餘；外界憂心焚燒廚餘恐排放戴奧辛，環境部表示，七日已邀集專家學者與地方政府研商，確認焚化設施原始設計即具備處理廚餘能力，並要求各廠加強前端瀝水混拌、均勻投料及後段戴奧辛監測，以確保環境安全。

台中全面禁廚餘養豬？ 盧秀燕：應該會做

台中出現非洲豬瘟破口，台中市議員陳俞融昨議會質詢台中市長盧秀燕是否全面禁止廚餘養豬？盧秀燕回稱，「應該會做」，但要考慮中央狀況；陳俞融痛斥，雲林縣早就全面禁養，台中市是非洲豬瘟唯一破口，出包還要問中央？盧秀燕才說：「中央不會做、我們會做。」但未提期程。

