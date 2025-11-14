衝國旅 交部祭平日、生日優惠

交通部長陳世凱13日表示，擬補助鼓勵國際指標演唱會來台，第一年目標邀請2至3組大咖藝人、頒獎典禮或展覽。（記者蔡昀容攝）

平日兩晚抵2000元 當月壽星可抽1200元住宿金

為鼓勵平日國旅，交通部規劃五大補助方案。交通部長陳世凱透露，「平日住宿方案」每人最多兩晚住宿抵用兩千元；「生日住宿金方案」每月抽一千位國人，每人提供一二〇〇元住宿補助，待立法院通過預算，希望明年初盡快上路。

請繼續往下閱讀...

交通部五大方案，預算規模總計約廿多億元。「平日住宿優惠」預計發行住宿券，週日至週四，每人最多抵用兩晚，第一晚抵用八〇〇元、第二晚連住抵用一二〇〇元，鼓勵連續住宿。

「生日住宿優惠」每月抽出一千名國人，提供每人提供一二〇〇元生日住宿金，鼓勵生日月住宿旅遊。

「遊樂園留宿優惠」週一至週四且非國定假日，憑任一晚合法旅宿發票，住宿當日及隔日至全國廿六家主題樂園玩兩天，第二天入園門票免費。

企業員工國旅 30人以上每團獎勵1萬元

「企業員工國旅獎勵」旅行社招攬卅人以上，至少兩天一夜的企業員旅，旅行社每團可獲獎勵金一萬元，限申請十團；企業可申請一團兩萬元的企業員旅獎助金。

「Taiwan PASS平日國旅優惠」週日至週四提供四折優惠，每套產品一千元；或Taiwan PASS平日加贈每房每晚一五〇〇元住宿抵用金，各限量兩萬套。

陳世凱表示，國旅平日房價便宜但住客少，和旅遊尖峰時段差很多，為鼓勵民眾平日出遊，推出平日住宿優惠，並規劃「生日禮」、國內外企業員工旅遊獎勵等。

經濟效益驚人 邀大咖藝人、頒獎典禮來台

此外，大型國際演唱會經濟效益驚人，陳世凱表示，擬推補助鼓勵大型國際性指標演唱會來台舉辦，以及國外旅行社合作帶客，以吸引更多國際粉絲來台；首年目標邀請二至三組大咖藝人、頒獎典禮或展覽來台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法