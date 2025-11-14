洪災奪19命5失蹤 徐榛蔚終於道歉

花蓮縣長徐榛蔚在重災發生一個多月後，首度公開道歉，強調「非常心痛」，「我們道歉、責無旁貸」。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖發生重大災害造成十九人死亡，還有五人失蹤，花蓮縣議員簡智隆要求縣長徐榛蔚道歉；徐榛蔚則在重災發生一個多月後，首度公開道歉，強調「非常心痛」，「我們道歉、責無旁貸」；但縣府在紅色警戒解除前就宣布光復鄉恢復上班上課，早上知堰塞湖會溢流，中午才宣布下午停班課，災民痛批「被當猴耍」。

光復鄉停班課反覆 災民痛批被當猴耍

出身萬榮鄉的縣議員簡智隆昨日質詢指出，日後馬太鞍堰塞湖洪災責任歸屬，司法上會有釐清，但是縣府有行政責任，縣長徐榛蔚是救災中心指揮官，是否會對鄉親道歉？

請繼續往下閱讀...

徐榛蔚表示，對十九位罹難鄉親及失聯鄉親，感到非常心痛，無論地方鄉鎮或是中央，大家都盡心盡力，「這個我們致歉、這個責無旁貸」。

徐榛蔚認為，馬太鞍溪堰塞湖對下游鄉親是不定時炸彈，希望中央地方共組堰塞湖專案小組，提供明確指引及作業辦法、安置的標準SOP。

徐榛蔚臉書前晚發布昨光復鄉恢復上班上課，中午又臨時宣布下午一點停班課。縣議員楊華美批，光復國小做為收容所，因恢復上課，早上六點叫災民起床打包「恢復教室原狀」，八點林保署通報發現新堰塞湖，縣府卻拖到十二點五十分才臨時宣布光復鄉停班課，過程只有一個「亂」字。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法