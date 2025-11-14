馬太鞍溪堰塞湖災後重建270億元 納鳳凰風災

對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，行政院會昨日通過特別預算案。（記者鍾麗華攝）

政院拍板270億 預留30億元滾動檢討

行政院會昨通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，原編列二五〇億元，因應鳳凰颱風災情，新增需求水利設施十五億元與預備金增列五億元，總計二七〇億元，全數舉借債務支應。主計總處表示，特別條例上限為三百億元，預留卅億元做為後續滾動檢討。

行政院原提出修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限由六百億元調整為八五〇億元，增加二五〇億元挹注堰塞湖災區，不過，立院國民黨團仍提出「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，立院三讀通過國民黨版，行政院依法編列特別預算案，並於昨日院會通過。

根據規劃，今年編列卅八億元、明年八十六億元、二〇二七年八十六億元、二〇二八年四十一億元、二〇二九年十億元、二〇三〇年九億元；包括馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程十四億元、農業復原廿七億元、電力系統三億元，以及自來水、瓦斯及燃氣設施一億元，另家園及公共設施十億元、水利設施九十九億元、道路及交通四十七億元、環境衛生復原四十二億元、社會復原及產業促進十億元、其他十七億元。

經濟部治水、配電網修繕91億最多

若按機關別，經濟部編列九十一億元最多，用於馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕等。

經濟部根據特別預算兩年投入七．一七二億元，在受災地區十二縣市包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣等，建置防災微電網及移動式電源，單一縣市補助上限為一．二億元，盼十二縣市可各有一案。

防災微電網、移動電源 每縣市1.2億元

經濟部說明，防災微電網及移動式電源可設在災收容中心如里民活動中心，當天災發生時，能提供至少七十二小時基本電力供民眾使用。

交通部、農業部、環境部主管經費逾四十億元，用於辦理馬太鞍溪橋搶修及復建工程、補助地方政府辦理公路、橋梁災害修復、辦理受災戶車輛受損報廢登記慰助方案、馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程、受災區域土地取得及造林工作等。

