光復鄉對岸 明利村被黑泥淹沒近一樓高

萬榮鄉明利村在昨日馬太鞍溪新生堰塞湖溢流後，部落又有新的水灌入，水流沒有前天大。（記者花孟璟攝）

接連兩天水患、堰塞湖溢流 居民壓力大到快心臟病

馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間發布紅色警戒，南岸的光復鄉這次災情較輕微，但北岸的萬榮鄉明利村大水從堤防末端入侵部落，被黑泥淹沒將近一樓高！水利署昨上午以臨時土堤堵住堤防末端缺口，但下午溢流再度淹進部落，順勢從萬榮明利部落沖到鳳林鎮長橋部落，造成約二百公頃農田被淹沒！

溢流毀鳳林鎮2百公頃農田

馬太鞍溪左岸的萬榮鄉與南邊的光復鄉只有一溪之隔，九月廿三日大水沒有淹到萬榮鄉明利村馬太鞍部落，十日晚間成了受災戶，水利署連續五十五小時趕工，完成三百公尺長臨時土堤，外加五百個四公噸重的鼎塊加固缺口，馬太鞍溪北岸的水流也以一公里長導水路往河流中心。

臨時土堤完工後，上午水逐漸退去，但林保署上午發布堰塞湖下午會溢流，部落再度因堰塞湖警報、警車廣播，緊張氣氛瀰漫，下午兩點半堰塞湖提前溢流至部落，幸好沒有再波及民宅。

萬榮鄉公所統計，明利村有卅一戶受災，包括十九戶民宅及十二處沒有門牌的工寮，共有十四人撤離，但只有一人在收容所，絕大多數都依親。

萬榮鄉明利村人口約七百人，分成上、下部落，是萬榮鄉六個村居住地勢最高的部落，受災處地勢比較低，但仍高於馬太鞍溪南岸，居民多認為無遷村需求。

上次淹水50年前 偶發事件不會遷離

明利村受災的羅先生說，自己先到花蓮市找親友避難，看到電視拍到自己家被大水淹沒，門都沒有了。

另一位劉小姐說，壓力大到快心臟病了，上次淹水已經是五十年前，她認為這次是偶發事件，不會遷離，土地在哪裡、家就在哪裡。

花蓮縣府統計，鳳林、萬榮、光復鄉實際撤離人數五三二一人，大多數選擇垂直撤離、依親，實際到收容所三百零八人，包括鳳林鎮十九人、萬榮鄉十四人、光復鄉二七五人。

萬榮鄉災後慘況，道路、民宅被泥淹沒半層樓到一樓高。（Thread帳號tiandada3604提供）

