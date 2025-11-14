馬太鞍溪堰塞湖增生 花蓮3鄉鎮紅色警戒

馬太鞍溪新生堰塞湖昨日下午提前3小時溢流，下午1點半第一波洪峰被光復林道山腰的監測人員發現。（林保署花蓮分署提供）

明利村長怨堤防有破口 水利署：面對極端氣候 全力防汛

鳳凰颱風讓馬太鞍溪水漫淹花蓮萬榮鄉明利村，林保署花蓮分署昨晨空拍發現馬太鞍溪又有新生堰塞湖，並提前於昨下午溢流，洪峰一點半就抵達下游鳳林、萬榮及光復三鄉鎮，撤離逾五千三百人，馬太鞍溪涵管便道幾乎淹沒，受損狀況待確認。林保署表示，花蓮三鄉鎮目前仍維持紅色警戒。

提前溢流 3鄉鎮急撤逾5千人

明利村長林萬成日前受訪時表示，多次向水利署堤防有破口，卻未獲處理。經濟部次長賴建信昨在行政院會後記者會表示，水利署長林元鵬十日就在花蓮與同仁封堵缺口，昨凌晨三點已完成。不過，水利署才封堵缺口，昨天下午一點半又傳出明利村再次漫淹。

馬太鞍溪上游自七月廿六日、十月廿一日、昨天陸續共有三個堰塞湖，七月形成的主堰塞湖潰流前水量高達九千萬公噸，九月廿三日潰流後造成光復鄉十九死五失蹤嚴重災情，目前穩定洩水，水量剩五十萬公噸；第二個堰塞湖、第三堰塞湖都是當天形成後迅速溢流。

林保署今晨空拍確認堰塞湖狀況

其中，第二個堰塞湖溢流隔天完全消失，昨天新生的堰塞湖，未到一百萬公噸的滿水位就提前溢流，林保署今天清晨會再進行空拍確認堰塞湖狀況，評估是否維持紅色警戒。

林保署花蓮分署表示，昨新堰塞湖警戒範圍增「颱風期間最大淹水範圍」，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村；鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里；及萬榮鄉明利村等地，務必配合政府進行疏散、撤離與收容避難作業、並遠離河道。

55小時趕工 封堵明利村溢流點

水利署表示，花蓮縣萬榮鄉明利村十日傍晚傳出淹水，即啟動搶險工作，經歷五十五小時徹夜趕工，計完成導水路一公里，封堵無堤防的溢流點三百公尺，投入四．三噸鼎塊五百顆，計動員人力一二七人次及重機具九十二輛次，在十三日凌晨三點完成馬太鞍溪河道改道並封堵，後續將展開道路淤泥清除。

水利署表示，對各方指正和批評虛心接受，但面對極端氣候，秉持最大努力防汛與搶救，馬太鞍溪防汛與搶災，已是全署總動員、跨分署支援持續投入。

賴建信表示，未來將持續加強河道清淤、提高標準保護包含明利村在內的馬太鞍溪南北岸堤防措施，並會透過跟學術單位、技師討論，滾動式調整後續復原作業。

水利署昨日凌晨完成300公尺長土堤，但堤防後端的地面仍留有洪水侵入部落的痕跡。村民抱怨，本來就應該做卻沒做。（水利署提供）

左上角是舊的堰塞湖，畫面中間是新生堰塞湖，但水量還需估計。（林保署提供）

