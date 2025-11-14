為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    普發萬元商機 高雄飯店、百貨祭優惠

    2025/11/14 05:30 記者葛祐豪／高雄報導

    政府普發一萬元陸續入帳，帶動民眾規劃旅遊與消費熱潮，高雄飯店、百貨公司紛紛推出優惠搶客。

    承億酒店推出「普發一萬花不完」住房與餐飲專案，以「一萬、兩晚、三餐、四人行」為主題，可入住日期至十二月卅日。「一泊三食尊享方案」享八九九九元入住經典和式雙床房，享受三重餐飲體驗，平日入住還可享下午一點延退或免費升等豪華房。

    高雄福華飯店結合普發一萬元政策，即日起至明年二月十三日推出「一萬元入住尊爵套房、吃住一次搞定」專案，可享雙人精緻早餐，搭配當日晚餐或隔日午餐的Smile One雙人尊饗海陸套餐，餐點以新鮮波士頓龍蝦、頂級和牛與特大蛤為主。

    高雄日航酒店響應政府普發一萬元，推出限時住房優惠「一泊滿食」，體驗原價超過二萬元住宿及餐飲饗宴，平日每晚六九〇〇元起（另加十％服務費及五％稅金），將一萬元消費最大化，入住即贈「滿食護照」，一次體驗館內五間餐廳的招牌美饌。

    圓山飯店祭出「萬元放大術」住房專案，高雄圓山同步推出「買二送二」超值優惠，選擇「市景雙人套房＋市景雙人房」或「市景四人客房兩間」任一組合，每組兩房僅需一萬元，再送兩房。

    大遠百即起至十二月卅一日，另推促銷，遠百APP金級會員全館當日滿一萬元送HAPPY GO點數一千點。

