斗六民生南路店家反建人行道 公所：還路於民

斗六市民生南路為15米寬道路，市公所爭取國土署補助，將建置人行道。（記者黃淑莉攝）

斗六市公所爭取國土署補助，規劃在民生南路等三條市區道路建置人行道，其中，民生南路有店家及住戶憂心商圈衰退反對設置，昨向縣長張麗善陳情，張允諾與公所協調，若民意反對，希望公所能重新檢討。斗六市長林聖爵表示，「還路於民」是公所一定要推動的目標。

國土署補助 規劃3道路設人行道

斗六市公所規劃在大同路、民生南路、成功路等三條市區道路建置人行道，共長四．四公里，總經費一億多元，國土署補助八十八％，其中路寬十五米的民生南路雙向要設置各九五〇米長、一．五米寬的人行道。

民生南路不少店家、住戶憂心人行道設置會衝擊商圈商機，組成自救會，數十名成員昨手持「顧商圈生存、保交通順暢」、「公所溝通要充分、政策不要硬推動」布條與手拿板陳情。

自救會憂衝擊商機 造成交通壅塞

自救會長蔡明錡說，民生南路是市區重要道路，每天人車往來頻繁，設置人行道致道路變窄，勢必影響交通，造成商圈衰退、經濟下滑，行人安全重要，商圈經濟也需要被照顧，希望公所再溝通。

張麗善接下陳情書後指出，人行道建置是中央政策，但要因地制宜審慎考量，建設最終目的是有利於大眾，會再與公所溝通，在不影響用路人、商家及居民的權益下，創造雙贏。

公所：道路被占用 行人與車爭道

林聖爵表示，「還路於民」是市政推動重要目標，民生南路長期被占用，行人與車爭道險象環生，建置人行道過程中受到市民指責、民代壓力，公所都承受下來，因為這是對市民最好的建設，有責任、義務把好的建設做好，人行道的建置有必要，將持續與市民溝通。

