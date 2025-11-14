再續百年香火 北港媽會鎮南媽11/15起駕

北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左）致贈媽祖像予台南市長黃偉哲（右），象徵北港與台南兩地媽祖信仰情誼深厚。（記者洪瑞琴攝）

為期10天 永華市政中心中庭設道壇舉行祭天祈福儀式 揭開序幕

「北港媽會鎮南媽」中斷百年後再度重續香火。為迎接這場宗教盛事，台南市政府昨「破天荒」首次在永華市政中心二樓中庭設道壇舉行祭天祈福儀式，為「二〇二五乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」宣傳，北港媽將在十五日起駕，展開為期十天的南巡遶境祈福行程。

沿途經17個行政區 107間宮廟接駕

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，北港朝天宮與台南祀典大天后宮自清朝以來即有會香傳統，因一九一五年西來庵事件而中斷至今。今年五月經擲筊請示獲媽祖同意後決定重啟，預料將吸引大批信眾隨香參與，為台南帶來一場融合信仰與文化的宗教盛會。

這場設壇祈福儀式在市府舉行可說史上頭一遭，道壇香案齊備、法師頌經聲繚繞整個大廳，不少市府員工也跟著合十參拜，民政局說，這次屬於「宣傳活動」而非「神明駐駕」，考量天氣不穩才移入室內舉辦。由於北港媽與台南祀典大天后宮鎮南媽暌違百年再度會香，宗教界反應熱烈，各大宮廟爭取宣傳會場地，最後協調由市府擔任「東道主」，象徵官方對傳統信仰與宗教文化的尊重與支持。

民政局呼籲少香、減炮 信仰環保

民政局長姜淋煌表示，「北港媽南都巡歷」十一月十五日自北港朝天宮起駕，十六日進入台南鹽水區，廿至廿二日在台南市區大遶境，廿三日起北返。北港「黑面三媽」將是暌違一〇九年後再度南巡，與祀典大天后宮「鎮南貳媽」同行，沿途行經台南十七個行政區、一〇七間宮廟接駕，堪稱宗教界的大團結盛典；市府召開多次跨局處協調會，與地方宮廟共同籌備，呼籲沿途信眾以「少香、減炮、優質、環保」為原則，讓信仰更友善、文化更永續。

市長黃偉哲說，北港媽祖再臨「眾神之都」台南，不僅象徵兩地香火情深，更凝聚城市文化向心力，展現台灣民間信仰延續百年的精神力量。

台南市永華市政中心2樓中庭設道壇舉行祭天祈福儀式。 （記者洪瑞琴攝）

