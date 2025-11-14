新竹棒球場爭議 市府挨轟又卸責

新竹棒球場爭議再掀議論，新竹市府昨天開記者會說明澄清，但遭綠營議員劉崇顯轟「狼又來了」，稱市府繼續卸責，了無新意。（擷取自劉崇顯臉書）

反駁法院判決認定破壞現場、阻礙鑑定 致工程無法驗收 議員批「狼又來了」

桃園地方法院針對新竹市立棒球場下游廠商揚名實業與統包商巨佳營造的工程款給付判決前天公開後，多名綠營議員都提到，法院判決書內容指出新竹市府阻礙公正第三方鑑定單位進入球場鑑定，且棒球場在鑑定且未進場改善前，已被竹市府大規模破壞現場，再者高虹安邀請的美國大聯盟場務人員，非我國專業鑑定機關。市府昨開記者會澄清指控，市議員劉崇顯則酸市府「狼又來了」，老生常談的卸責內容，了無新意。

請繼續往下閱讀...

市府：證據保全解除後才進場施工

市府指出，統包商巨佳營造二〇二四年三月到今年二月向法院申請保全證據，在這近一年期間統包商如果有心處理，該做的鑑定早就進行，但統包商拖延擺爛、不願啟動鑑定，法院判決民事求償官司敗訴，後果應由統包商自行承擔。而市府的覆土移除工程是在今年二月廿日接獲第三方的鑑定報告完成、且證據保全解除後才進場施工，並非市府封場或破壞現場，另市府已繳納裁判費向統包商提起民事求償。目前也對巨佳營造依法部分解約，而球場改善工程已啟動。

法院︰大聯盟人員報告 無法律效力

劉崇顯表示，所有議員的立場都支持高虹安市府針對球場瑕疵的事實，要求巨佳改善到符合契約要求否則求償。但他質疑高虹安市府為政治操作，讓事實真相與責任歸屬在司法程序上難以釐清。其中法院認證高虹安市府逕行多次開挖破壞現場，以致改善工程無法驗收，並企圖阻擾鑑定程序是事實。再者法院指出美國大聯盟場務人員的鑑定報告非屬我國專業鑑定單位，不具法律效力，更狠狠打臉高虹安的政治秀。

劉崇顯指高虹安 只想要鬥爭前朝

劉崇顯說，高虹安為了要用棒球場打擊前市府的種種政治操作，讓市府在後續向廠商求償的司法程序上陷入不利的地位，損失最多的是市民與球迷的權益。如果高虹安一開始按部就班依契約規定驗收改善就能避免後續造成的傷害，但就壞在高虹安只想要鬥爭前朝的心態，他要求高虹安市府應針對這些疏失向市民致歉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法