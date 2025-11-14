為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鼓勵久任 桃園偏校教師滿11年獎金最高37萬

    2025/11/14 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    為改善偏鄉代理教師比例過高問題，桃市府祭出高額獎金，滿11年最高領37萬元，鼓勵教師久任。（記者謝武雄攝）

    同一偏鄉學校任教滿8年 可領第一次獎金 盼紓解「教師荒」

    今年九月開學前，全國發生「教師荒」，桃園市是由校內老師、退休老師或高職老師來兼任，才解決問題，由於偏遠地區代理教師比例遠高於市區學校，市府訂定獎勵久任的辦法，專任、代理教師在同一偏鄉學校任滿八年就可獲得七到十五萬元不等的獎金，任滿十一年可領十一到廿二萬元，合計最高可領取卅七萬元。

    偏鄉高中代理教師比例6成 遠高規定8％

    議員徐景文昨在議會市政總質詢時表示，教育部於八月廿五日統計全國公立國中小共三三〇三校，缺一四二九名代理教師，教師荒情形相當嚴重，正式教師工作一段時間就可申請調任他校，大多往市區學校服務，目前教育部規定代理教師比例是八％，但全市偏鄉學校代理教師比例居高不下，其中高中六十％、國中廿六％、國小十九％，審計部桃園市審計處曾點名新屋區永安國中十個班級有九班由代理教師擔任導師，最為嚴重。

    市府教育局長劉仲成答詢說，市府訂有「偏遠地區學校久任獎金」，分成「偏遠地區學校」、「特殊偏遠地區學校」、「極度偏遠地區學校」等三類，教師在同一學校任滿八年可領第一次獎金，分別為七、十、十五萬元，任滿十一年可領第二次獎金，各是十一、十五、廿二萬元，連同第一次獎金共為十八、廿五、卅七萬元。

    代理比例較高學校優先開缺 補實專任員額

    市境國中代理教師比例約八％、國小約九％，偏鄉地區因地理位置及交通可及性的問題，使得教師聘任較困難，教育局透過開設教師甄選缺額協助學校遴聘專任教師，今年國中開缺二九七個，其中偏遠地區十七個，國小開缺四一〇個，其中偏遠及特殊偏遠地區十七個，未來將以代理教師比例較高學校優先開缺，補實專任教師員額。

    劉說，建請教育部繼續提高教育人力編制，並辦理公費生分發偏遠地區，以補足學校專任教師缺額，及減少上課時數以提升專任教師兼任行政職務意願。

