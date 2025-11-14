檳榔西施痛扁女兒 新北社會局緊急安置

新北市新莊區日前發生當檳榔西施的母親疑因女童哭鬧，媽媽情緒失控，對女童狠甩巴掌、甚至拿掃把柄痛扁，致女童倒地痛哭，過程全被店內監視器錄下，畫面被PO上網路，社會局獲報後已緊急安置女童，並聲請保護令，如果女童的其他家屬未提出傷害告訴，將由家庭暴力暨性侵害防治中心調查後提出獨立告訴。

社會局表示，已經緊急安置女童，由社工評估孩子的安全狀況，決定後續處置，期待法院可裁定對家長進行加害人處遇計畫強制親職教育，也已同步知會警察局，警方十二日晚間已經約制告誡女童母親，母親表示自己一時氣急敗壞，才做出激烈反應，十分懊悔。

社會局表示，事發於十一日上午七點多，從監視器畫面顯示，當時母親疑因女童哭鬧、影響工作，媽媽警告無效、情緒失控，痛罵女兒，並將她推倒在地、甩巴掌，甚至拿起掃把柄毆打女童身體，母親激烈教訓方式令民眾覺得太過火，畫面中在場的還有另外兩名女子似乎是司空見慣，並未出手制止。

新北市社會局接獲網友檢舉，啟動緊急應變措施，社工人員到場評估幼童無法獲得家長的安全照顧，已將她帶離安置。

