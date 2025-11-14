新北市敬老愛心卡 議員促擴大使用

在交通部觀光局推動下，韓國可伊航空昨天首航仁川至花蓮航線。（記者游太郎攝）

新北市敬老愛心卡明年七月起將從四八〇點提高為六〇〇點，但新北市議員蔡錦賢、李翁月娥昨在議會總質詢時皆表示，目前點數都使用在交通補助，僅四十五％長者使用，要求市府擴大使用範圍，像超商、飲食、買藥都能用，也盼點數能累積到隔月使用，市長侯友宜回應，待財劃法修法後，財源較穩定時，再來一步步擴大。

蔡錦賢指出，現在敬老愛心卡的四八〇點都補助在交通，但坐輪椅的長輩搭車機會並不大，甚至部分山區民眾都沒在坐車，補助範圍應擴大為飲食、超商，或買感冒藥，而且剩餘點數隔月就歸零，應採累積別歸零，讓長者享受福利。

李翁月娥提到，敬老愛心卡目前僅四十五％的人使用，補助範圍應更普及，讓長者都能使用，即便加碼到六〇〇點，但主要仍用在交通上，對較無使用大眾運輸的長者是無感加碼，若開放超商使用敬老卡買牛奶、便當、三明治，這都百分之百用得到，與其加碼六〇〇點，不如先擴大使用範圍。

侯友宜表示，敬老愛心卡起初是為提供長者更便利的交通服務，鼓勵外出，若每位長者都花掉六〇〇點，經費（一年）需五十八億元，待財劃法修法後，在財源比較確定之下，可以再一步步擴大範圍，讓長者都用得到敬老卡，並用得開心。

