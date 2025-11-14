彰縣文雅畜牧場 3度驗出芬普尼蛋

彰化縣文雅畜牧場在十六天內（十月廿七日到十一月十一日）第三度被驗出芬普尼蛋，這次是本月十一日動物防疫所再次前往文雅畜牧場進行採樣，其中一件蛋品驗出芬普尼代謝產物〇．〇四五ppm殘留，該畜牧場將持續管制，並配合檢調單位追查污染源。

彰化地檢署在九日分案調查，檢察官王元郁昨天指揮彰化縣調查站、保七總隊第三大隊中區中隊會同彰化農政、衛生及環保機關人員，到文雅畜牧場及負責人住處搜索，採集場內多處檢體，釐清飼料、除蟲藥使用與環境檢測紀錄，也了解是否有違規使用含芬普尼成分的藥劑情況，相關證物已查扣並送鑑定，並帶回陳姓負責人及妻子，全案朝《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》偵辦。

請繼續往下閱讀...

持續管制 檢調追查污染源

檢方初步調查，該畜牧場內雞蛋及羽毛確實驗出芬普尼，至於污染原因及藥品來源，將持續調查。

動防所表示，這次驗出芬普尼代謝物超標的雞蛋，為本月十一日前往採樣，當天總共採樣二十五件，從雞的肝、腎、雞肉、脂肪及蛋品都有採樣。採樣結果出爐，其中一件蛋品有超標，其餘則是未驗出。

而文雅畜牧場前天驗出的陽性樣本，則是雞身上的羽毛驗出芬普尼，昨天公布最新採樣結果，還是有一件蛋品超標。動防所強調，該場的蛋品全部採取移動管制，所有蛋品都會封存在場內，不會讓任何一顆蛋外流，已封存的雞蛋都會銷毀，移動管制將會一直持續到污染源釐清、抽驗蛋品與雞完全沒有芬普尼殘留為止。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法