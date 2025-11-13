中壢龍岡擬設靶場 于北辰︰絕無彈藥庫

國防部計畫在中壢龍岡設置靶場引發爭議，議員于北辰（右）為軍方緩頰，民政局長劉思遠（左）強調行文軍方都沒有得到回應。 （記者謝武雄攝）

民代指國防部未溝通引發里民反對 市府將協調軍方開說明會

桃園市議員梁為超、吳嘉和、謝美英本月四日於市議會聯合質詢，嚴厲譴責國防部未經地方溝通協調，計畫在中壢龍岡地區設置靶場或大型彈藥庫，引發地方強烈反彈，三位議員除堅決反對也將陳情書遞交給市長張善政；軍方出身的市議員于北辰昨天質詢時為軍方緩頰，強調未來只有靶場沒有彈藥庫，且靶場採全罩式，不會有一顆子彈流出。

于︰靶場採全罩式 不會有子彈流出

桃園市政府民政局長劉思遠表示，多次行文陸軍總部、第六軍團都沒有回文，市府將於本月廿五日的「北部地區全民戰力綜合協調會報」中，向陸軍第六軍團建議辦理地方說明會，對地方關心議題，包含有無彈藥庫、全閉式靶場安全性、是否產生噪音與影響環境，並提出充分配套，落實睦鄰措施，避免影響地方居民生活品質，確保相關環境安全提出說明；張善政表示，尊重于北辰議員軍方專業背景，會協調軍方召開說明會，讓地方了解靶場設置狀況。

軍方強調願意溝通 達到軍民共榮

于北辰說，國防部計畫在北中南各設一處靶場，每一靶場費用超過十億元，採全罩式設計嚴格控制噪音，也不會讓子彈飛出來，他曾與軍方討論過，軍方非常願意和地方溝通；此外，國防部設置的是專業靶場，絕對沒有彈藥庫，連臨時彈藥庫都沒有，希望讓軍方在不擾民情況下設置靶場，達到軍民共榮。

梁為超、吳嘉和、謝美英除當日在議會質詢時，大龍岡地區十餘名里長也到場聲援，於議事堂前高喊「反對設立彈藥庫」；梁為超抨擊，軍方事前毫無公開說明與溝通，意圖強行推動，靶場面積更高達一萬五千坪，居民普遍質疑「名為靶場、實為彈藥庫」，且軍方作業過程不透明，讓民眾深感生命財產安全遭到威脅。

