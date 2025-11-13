苗栗「友善石虎」農作 16農民獲表揚

農業部林業及自然保育署新竹分署與苗縣府表揚苗栗16名友善石虎農作農友。（縣府提供）

苗栗縣是石虎主要棲地，西湖鄉徐姓文旦柚農，加入友善農作行列，透過專家指導，以草生栽培等方式經營農園，文旦柚品質提升，展現友善耕作與生態共榮的成果，與其他十五名農友夥伴獲農業部林業及自然保育署新竹分署及苗栗縣政府表揚。

林業保育署新竹分署長夏榮生肯定農友以實際行動守護石虎，不僅降低農業對生態的衝擊，也為當地生物多樣性創造更穩定的生存空間。並表示分署持續結合生物多樣性研究所、苗縣府與學術單位，提供專業輔導、教育訓練及行銷支持，協助農友順利轉型。

請繼續往下閱讀...

徐姓柚農分享，他響應政府政策轉為有機耕作，起初仍習慣將草割得整齊乾淨，經專家指導逐漸理解「顧草才能養地」，開始以草生栽培方式經營農園，並配合政府推動農業廢棄物回歸田區，讓園區逐漸展現自然生機；雖然初期曾遭遇病蟲害挑戰，但隨著生態平衡恢復，近年農作物品質明顯提升，甜酸比例適中、香氣更加濃郁。另，獅潭鄉劉姓油茶農友也說，加入友善石虎農作後，農產品能見度提升，也增加銷售通路。

苗縣府與新竹分署攜手，前年起推動友善石虎農作，已十六名農友加入，耕作總面積達十八．廿四公頃。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法