為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「嘉義優鮮」93項認證水產 電商開賣

    2025/11/13 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁（中）與在地水產達人直播宣傳嘉義優鮮水產。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）與在地水產達人直播宣傳嘉義優鮮水產。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣政府推廣十八鄉鎮市優質農漁產品，推出「嘉義優鮮」品牌，採多元方式行銷，「嘉義優鮮水產電商平台」網站已經正式上線，首波嚴選九十三項通過認證水產等商品上架，包括黑麻蟹（熟凍紅蟳）、威士忌一口吃烏魚子、咔啦蝦等，產地直送到家。

    這個由縣府自建電商通路，日前由縣長翁章梁進行開幕直播，邀請網紅「咪咪」與在地漁友大力推廣，並示範料理乾煎虱目魚肚、奶油蒜蝦蛤蜊、澎湃四鮮湯（鱸魚、台灣鯛、虱目魚丸、蔬果魚湯）等美味料理，「咪咪」大讚「嘉義水產優質又好吃」。

    翁章梁說，「嘉義優鮮」進一步數位轉型升級，電商平台目前集結在地十六家業者、通過認證的九十三項水產等商品上架，經由縣府把關，讓消費者下單選購，讓大家買的安心、吃的放心。

    「嘉義優鮮水產電商平台」同時設置小漁職人日誌及料理知識庫等資訊，消費者選購產品，也認識每位漁民的品牌故事，透過圖文與影音學習料理小技巧；開幕期間推出多重優惠好康，加入會員就可獲得五十元購物金，還有多項搶手商品限定折價優惠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播