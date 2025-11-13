「嘉義優鮮」93項認證水產 電商開賣

嘉義縣長翁章梁（中）與在地水產達人直播宣傳嘉義優鮮水產。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣政府推廣十八鄉鎮市優質農漁產品，推出「嘉義優鮮」品牌，採多元方式行銷，「嘉義優鮮水產電商平台」網站已經正式上線，首波嚴選九十三項通過認證水產等商品上架，包括黑麻蟹（熟凍紅蟳）、威士忌一口吃烏魚子、咔啦蝦等，產地直送到家。

這個由縣府自建電商通路，日前由縣長翁章梁進行開幕直播，邀請網紅「咪咪」與在地漁友大力推廣，並示範料理乾煎虱目魚肚、奶油蒜蝦蛤蜊、澎湃四鮮湯（鱸魚、台灣鯛、虱目魚丸、蔬果魚湯）等美味料理，「咪咪」大讚「嘉義水產優質又好吃」。

翁章梁說，「嘉義優鮮」進一步數位轉型升級，電商平台目前集結在地十六家業者、通過認證的九十三項水產等商品上架，經由縣府把關，讓消費者下單選購，讓大家買的安心、吃的放心。

「嘉義優鮮水產電商平台」同時設置小漁職人日誌及料理知識庫等資訊，消費者選購產品，也認識每位漁民的品牌故事，透過圖文與影音學習料理小技巧；開幕期間推出多重優惠好康，加入會員就可獲得五十元購物金，還有多項搶手商品限定折價優惠。

