    首頁 > 生活

    高鐵嘉義站專區OUTLETS 明年2月動工

    2025/11/13 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義OUTLETS華泰名品城基地整地中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義OUTLETS華泰名品城基地整地中。（記者蔡宗勳攝）

    引進國際精品等2百家品牌 第一期2028年啟用 2032年全區營運

    高鐵嘉義車站特定區吸引「OUTLETS華泰名品城」進駐投資興建，第一期新建工程預計明年二月動土，目前基地進入整地階段，各式工程車進進出出，引發地方期待二〇二八年營運日到來，帶動地方發展。

    基地方正 開發面積約3萬坪

    為加速高鐵嘉義車站特定區發展，交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，土地開發面積約三萬坪，東臨保鐵七路，西界高鐵大道，北為林蔭大道，南為嘉朴公路，地形方正。

    該土地由內政部、嘉縣政府及交通部鐵道局三方共同持有，以設定地上權五十年方式引進投資人開發經營，評選出華泰名品城子公司格珞麗亞公司為最優申請人，將投入四十八億元興建總樓地板面積十萬平方公尺的OUTLETS大型購物中心。

    縣長翁章梁日前在施政報告說，華泰名品城預計明年二月動土，將引進包含國際精品、時裝、家居、美食等二百家多元品牌，並規劃親子遊樂區、公益文化空間，第一期預計二〇二八年啟用，二〇三二年全區營運，未來嘉縣商業消費、工業科技相輔相成，繁榮指日可待。

    設置親子遊樂區、公益文化空間

    華泰名品城基地正緊鑼密鼓整地中，目前臨保鐵七路與嘉朴公路部分已進入架設施工圍籬階段，高鐵大道端也由怪手整地中，鄉親見狀直呼：「真的動起來了」。

    黃姓民眾說，華泰名品城在與進駐商家簽約時，即規定商品至少打多少折，才可進駐展店，與正價百貨公司做出市場區隔，讓消費者有更多選擇，很期待名品城在嘉縣營運。

