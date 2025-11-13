為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    清水溪堰塞湖 雲林南投等聯手監測

    2025/11/13 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    今年7月初連日豪大雨，古坑草嶺村清水溪上游堰塞湖第6度形成，沒幾天即恢復通洪消失。 （草嶺村民蘇大昆提供）

    今年7月初連日豪大雨，古坑草嶺村清水溪上游堰塞湖第6度形成，沒幾天即恢復通洪消失。 （草嶺村民蘇大昆提供）

    鳳凰颱風為花蓮山區帶來豪雨，其中花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口沖刷下降，相關單位繃緊神經監測，雲林縣長張麗善昨天指出，針對清水溪上游堰塞湖「草嶺潭」第四河川分署會持續監測，縣府也將與南投縣府、第四河川分署等單位成立溢流應變小組，同時展開地質探測，提早做好應變，確保民眾生命財產安全。

    張麗善說，四河分署二〇一六年起即針對草嶺潭做監測持續至今十年，有鑑馬太鞍溪堰塞湖災情，縣府上月初召開跨單位會議，要求四河分署要持續監測及重新檢視地形水文參數，四河分署允諾納明年計畫辦理，也將持續利用水位觀測及空拍方式監控。

    張麗善說，極端氣候，短延時強降雨發生機率頻繁，草嶺潭曾六度形成，未來還是有很高機率形成，為確保下游古坑、林內及南投縣竹山等地區民眾安全，縣府將針對清水溪堰塞湖成立溢流應變小組，邀集四河分署、南投縣政府、林業保育署與縣府各局處，並聘請前內政部長李鴻源與中興大學團隊協助。

    張麗善表示，縣府將委託專業團隊做地質探測，了解草嶺潭兩側土質、地質的變化與影響，資料提供監測小組分析，只有了解這個地方，才能防範未然，將傷害降至最低，確保民眾生命財產安全。

