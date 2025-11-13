鳳凰減弱 西螺果菜市場菜價小跌

預期鳳凰颱風來襲，西螺地區菜農搶收蔬菜。（記者黃淑莉攝）

市場到貨量接近9百公噸 比平日多 稻農搶割情形趨緩

預期鳳凰颱風來襲，雲林縣昨日停班停課，不少家庭主婦外出買菜，傳統市場菜價微漲，但西螺果菜市場批發因承銷商買氣減弱，菜價下跌均價每公斤約卅二．八元，另稻農搶割情況趨緩，縣府也呼籲農民不要搶割以免影響收益。

平地高麗菜一箱20公斤降至350元

雲林縣長張麗善昨天上午在農業處長魏勝德、消防局長林文山及西螺農會總幹事廖錦富等人陪同，前往西螺關心農民搶割稻穀收購及菜農收成情況。

昨天雲林沒有下雨，許多菜農持續搶收蔬菜，西螺果菜市場董事長蔡德福指出，因鳳凰颱風農民搶收，這幾天市場到貨量接近九百公噸，比平日多出一點，週六至前天菜價有因預期心理上漲，昨天因承銷商採購意願減弱，菜價下跌，其中「菜王」高麗菜平地廿公斤裝一箱從四百元降至三百五十元，高山卅公斤裝一件從一千五百元降為一千三百元。

週日至週二收購濕穀 比平日多一倍

西螺農會米廠主任廖宗義指出，擔心鳳凰颱風影響收割，農民早在上週六就開始搶割二期稻作，農會週日啟動緊急措施廿四小時收穀，週一、週二都有農民清晨三、四點來繳穀，週日至週二共三天就收購二千公噸濕穀，比平常日多了一倍。

廖錦富表示，農民搶割的關係，濕穀含水量高，且青粒穀多，相對烘乾時間延長、碾米品質差，體恤農民擔憂辛苦好幾個月可能因颱風心血泡湯的心情，這些損耗由農會吸收。

縣府籲稻穀成熟時再收割 確保收益

張麗善感謝西螺農會颱風天不眠不休與農民站在一起，減少農民擔憂，她表示，搶收的稻穀濕度相對高，影響品質及價格，呼籲農民成熟時再收割，確保品質及收益穩定。

