集水區降雨不明顯 曾文水庫無進帳

鳳凰颱風侵襲，未為台南山區帶來豐沛水氣，國內規模最大的曾文水庫沒有明顯降雨，水情幾無「進帳」；不過台南各地全力戒備防颱，持續巡查河川沿岸低窪處，以及邊坡崩塌工程等是否落實相關防災作業，確保居民生命財產安全。

水利署南區水資源分署觀測，一直到昨天下午四點，曾文、烏山頭水庫，以及供應民生用水的南化水庫等，集水區都沒有出現降雨，上游並無明顯進水，蓄水量依舊。截至昨天傍晚，曾文水庫水位標高約二二六．三公尺，蓄水率超過八十六．四％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量約四．八一億立方米，比「莫拉克」風災後同期平均還多七千萬立方米左右，水情穩定；至於南化水庫，水位標高一七八．一四公尺，有效蓄水量七千六百卅四萬立方米，蓄水率將近九成。

台南市長黃偉哲昨天視察七股等沿海地區與排水防汛，他表示，鳳凰颱風風雨未如丹娜絲颱風猛烈，仍須充分準備，呼籲民眾注意安全，風災損害降到最低。

北門區蘆竹溝漁港在丹娜絲颱風造成災損工作大致完成，不過民眾反映部分問題，市府將研議協助解決，包括延長漁民補助申請期限、港區外圍加高防護設施，市府已行文漁業署，盼中央與地方協力，市府配合款也已備妥，待經費核定即可開工。此外，建議補沙穩定沙洲，避免如七股沙洲被浪沖破造成危險，並評估碼頭加高八十五公分以確保穩定性。

